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北京高校服务新时代首都发展特别报道

北京印刷学院：科技赋能 文化强国 助力北京全国文化中心建设

2024年09月10日14:38 |
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文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。北京印刷学院（简称“北印”）办学源于文化、兴于印刷、强于出版。学校以“传承弘扬印刷文明 创新发展出版文化”为使命，发挥“创意设计 艺工融合”办学优势，深化有组织科研，以“文化+科技”赋能，全方位助力北京全国文化中心建设。

“北印设计”深度融入首都文化建设

2024年8月21日至23日，首届北京国际演艺博览会在国家体育馆举行。北印圆满完成北京国际演艺博览会主视觉设计、开幕式宣导影片、展览空间布局与搭建、色彩方案、花艺装置、会徽设计、手册设计、导视系统构建以及文创产品开发等全部设计工作。通过文化与艺术完美融合，运用CGI与全息等现代科技，呈现新时代演艺事业的无限创意与生生不息，传递“聚合力量 共赴京彩”会议主题，唱响演艺文化事业蓬勃发展的时代旋律。北印将与北京演艺集团深化战略合作，双方致力于打造中国优秀文化传播交流品牌，为首都文化繁荣发展提供强有力支撑。

这是“北印设计”服务首都文化建设的一个缩影。近年来，北印充分发挥特色优势，在服务国家重大活动和北京全国文化中心建设中勇担当、善作为、创品牌、出成果，圆满完成新中国成立70周年、中国共产党成立100周年庆祝活动、北京冬奥会和冬残奥会等重大设计任务。完成中国数字出版博览会吉祥物及视觉形象景观、北京大运河博物馆馆徽及视觉形象系统、北京中轴线基金会标志、海报及中轴线地铁专列设计。承担大型沉浸式互动体验项目“最美中轴线”“东方新国门”城市形象设计项目，助力中轴线成功申遗。开发“北京礼物”“铜坐龙”系列文创产品，构建优质设计艺术供给平台，展示北京城市形象，丰富首都优质文化产品供给。

融古铄今，设计向新。北印党委副书记、院长田忠利指出，“北印设计”依托出版美学学科方向，致力于推动“艺术创新+数字科技”融合，展现新时代设计工作者以创造性转化传递深厚文化底蕴、以数字科技赋能中国设计的专业风采和传承中华文脉的使命担当，在服务国家重大活动和首都文化建设中，形成了特色品牌，产出了系列优秀作品。

产教融合助力北京出版业高质量发展

作为覆盖出版全产业链的高水平特色型大学，北印坚持扎根行业，服务首都，文化报国，深化产教融合，强化校地企协同，助力北京出版业高质量发展。

2022年以来，学校连续两年入选国家新闻出版署出版智库高质量建设计划，开展《北京市出版物印刷服务首都核心功能建设升级指南》研究，为落实出版物印刷保障首都核心功能献策。连续举办两届出版教育国际高峰论坛，举办“中国特色出版学科新构想与新探索”出版学科发展论坛等重要学术会议，搭建出版学科建设和首都文化产业发展交流平台。

迎接人工智能机遇与挑战，北印以交叉学科平台建设为契机，深入开展出版物文化安全、绿色环保及数字化、版权保护等科研服务。与企业合作成立了“智能审校实验室”和“人工智能出版联合实验室”，共同研发的“智能编辑助手”已积累数千万词条，为上百家出版机构提供智能审校服务。学校出版学院自主研发的自动化智能报告生成引擎、科技报告智能写作系统、出版专业大模型系统等应用正一一落地。

长期以来，北印组建专家团队，深入印刷企业，进行科研攻关，解决制约印刷业转型升级难题。王仪明教授带领师生团队，深入印刷企业，对印刷设备质量进行现场测试及故障检测服务。受国家新闻出版署委托，连续多年完成《实施绿色印刷成果报告》。王仪明参与完成的“高端包装印刷装备关键技术及系列产品开发”项目，获2020年国家科技进步二等奖。

科研创新赋能推动京津冀协同发展

围绕京津冀协同发展国家战略，落实国家新闻出版署等五部委《关于推进印刷业绿色化发展的意见》，建立“京津冀印刷业协同发展北京创新示范园区”，打造出版印刷全产业链齐备、业务模块优势互补模式，构建“北京创意研发服务+津冀生产制造”的协同发展新格局，助力形成区域配套、相互滋养的首都印刷业高质量发展生态圈。牵头开展京津冀大运河文化带文化传承、国家文化公园协同建设、京津冀人口老龄化与养老产业发展等研究项目，举办“机遇与挑战：人工智能嵌入背景下的出版范式转型”等学术活动和京津冀高校文化协同创新发展论坛等文化活动，以北京出版业高质量发展辐射津冀两地，培育形成出版印刷领域新质生产力。

2023年10月，北印举办办学65周年创新发展论坛，总结办学经验，谋划未来发展。建设集科研、教学和社会服务于一体的研究平台，提升科技创新能力，服务出版业融合创新发展；发布《北京印刷学院服务北京全国文化中心建设行动计划》，全方位服务北京全国文化中心建设；举办服务北京全国文化中心科技成果推介会，对接政府和企事业单位需求，推进学校科技创新成果转化落地。

赓续传承，笃志励新。党委书记曹文军指出，北印作为出版传媒高校，学科特色鲜明，文化属性和意识形态属性强，服务文化强国建设是学校义不容辞的责任。学校要围绕持续推动文化传承发展国家战略，立足首都加强“四个中心”功能建设需求，把握教育强国建设、科技创新发展新机遇，强化改革创新意识、主动担当作为，深入推进中国特色出版大学建设，更好服务文化强国建设和新时代首都高质量发展。

未来，北印将深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，坚定进一步全面深化改革的信心和决心，把握好学校政治和意识形态鲜明的“质”、深厚文化的“根”，精湛工艺的“技”，担当新的文化使命，以“文化+科技+艺术”特色优势为谱写中国式现代化北京篇章作出更大贡献。

来源：前线客户端 

(责编：郝孟佳、熊旭)

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