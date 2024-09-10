肖雄武

原标题：“不停歇的思索”是他给我上的第一课

图为李德仁（右）和学生肖雄武的合影。 肖雄武供图

经师易遇，人师难求。从一个偶然的机会认识中国科学院院士、中国工程院院士、武汉大学教授李德仁至今，他一直引导和激励我前行，让我不断突破自己。

2012年7月，我在武汉大学测绘遥感信息工程国家重点实验室开始硕士阶段的学习，跟随李老师的学生、武汉大学教授郭丙轩钻研无人机摄影测量。在郭老师的团队中，我得到很多锻炼机会。

2013年3月，我参与了由李老师提出和领衔的重点自主研究课题“倾斜摄影测量全自动三维建模”。在参与该课题期间，我多次向李老师汇报研究进展，并得到他的指导。

2013年11月8日，凭着对科研的浓厚兴趣，我拿着自己取得的多项科研成果，鼓起勇气请求报考李老师的博士研究生。李老师在听取我的汇报并查看相关科研成果后，针对我研究的科学问题，热情地与我交流、讨论，还送了我一本学术专著《误差处理与可靠性理论（第2版）》，并爽快地答应了我的报考请求。不久后，李老师还推荐我在《测绘学报》上发表了学术论文。

2014年9月，我顺利通过博士研究生入学统考，如愿成为李老师的学生。

开学时，李老师把自己指导的所有新生召集到办公室，和我们亲切交谈，鼓励大家多学习、多动手、多思考，要敢于大胆质疑。交谈结束，李老师送给每位学生亲笔签名的学术著作《不停歇的思索》。“不停歇的思索”是他给我上的第一课。

读博期间，李老师在科研和生活上为我提供了许多指导和帮助。

他每月会定期给所有学生发放额外的生活补助和研究津贴。他对发表论文的要求非常高。针对我准备投稿的一篇学术论文《倾斜摄影测量与全自动三维建模》，他指出我对三维重建的国内外研究现状了解还不够全面细致，忽视了以色列同行的重要工作，让我至少再阅读100篇高质量的最新参考文献和资料。

在李老师的教导下，2015年9月我以全年级第一名的成绩获得武汉大学“一等学业奖学金”，并获得“王之卓创新人才奖”。

2016年6月，在李老师的推荐和郭老师的支持下，我以测绘遥感信息工程国家重点实验室综合考评第一名的成绩获得美国加州大学欧文分校的公派留学机会，并得到国家公派留学全额资助。

留学期间，郭老师告诉我，李老师十分关心我，多次问起我在外学习和生活的情况。李老师勉励我静心科研，多出成果，早日回国效力。在老师们的关怀和激励下，我在留学期间取得了一些重要成果。2017年底回国后，李老师同意我按期毕业，并推荐我留校工作。

他曾多次指导我的博士学位论文，提出很多宝贵意见，还建议我增加“无人机影像实时处理可行性研究”一章，使论文质量得到很大提升。

2018年5月28日，我顺利通过博士学位论文答辩，还获得了全优成绩。

天涯有穷时，师恩无尽处。又到教师节，我想把最真挚的敬意献给李老师。感谢他给我们提供了最优秀的科研平台、最宽松的科研环境和最自由的学术氛围。

李老师渊博的学识、严谨务实的治学思想、兢兢业业的工作态度和开拓进取的科研精神，仰之弥高，钻之弥坚。我唯有刻苦钻研、勤奋拼搏，才能不辜负他对我们的期望。

（作者系武汉大学测绘遥感信息工程国家重点实验室副研究员、航空航天摄影测量研究室党支部书记）

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