王佳宝

原标题：他把学生看成自己的孩子

张伯礼（左）与学生王佳宝。 王佳宝供图

师者不仅是知识的传授者，更是精神的传承者。我很幸运，在求学期间能遇到中国工程院院士、天津中医药大学校长张伯礼，成为他的学生。在大众眼中，他是济世国医，仁心仁术、德术并彰；在学生眼中，他是亲切的“张老师”，因材施教、润物无声。

读本科时，我曾读到过张老师抗击SARS的报道，后从不同途径，了解到他致力于推动中医药现代化，为人民群众健康服务，所以决心报考他的博士生。

考取后，我曾担心：张老师太忙，很难抽出时间教我。不过，后来我发现，尽管张老师每天日程排得很满，但指导学生始终是日程表上最重要的内容之一。他会悉心指导每位学生，针对不同学生量身定制教学方案。

读博期间，新冠疫情突如其来，正常的学习、科研工作一度被打乱。那时，张老师细致地关心我们每个人的课题进展，并鼓励我们围绕中医药如何在疫情防控中发挥作用，寻找新课题。检索文献后，我决定瞄准“三方三药”之一的宣肺败毒方的药理作用，研究其如何治疗新冠。

在张老师指导下，我成功揭示了宣肺败毒方通过抑制中性粒细胞迁移，缓解急性肺损伤的作用机理。这是我读博期间一项重要的研究成果。

张老师常用自己选择研究方向的故事激励学生。20世纪70年代，中医药专业多数研究生都选择研究古代典籍，而张老师通过细心观察和临床实践，对舌诊产生了浓厚的兴趣。经过反复思考，他向导师提出了研究舌诊客观化的想法，并得到了支持。随后，张老师致力于研究中医诊断学，开创了舌象色度学和红外热像学等研究方向，为中医四诊现代化奠定了基础。

张老师认为，育人的根本在于立德，教育的根本在于塑造学生的价值观。

针对一些大学生不求上进、懒散等问题，张老师于2009年成立了“勇博励志班”。这个班每年从新生中招收学员，通过学生自我组织、自我约束、自我激励等管理模式，促进他们成长成才。

张老师说：“教育是神圣的职业，爱是它的真谛。爱就要包容，爱就要尊重，爱就要保护。尊重学生至关重要，我们要把学生看成朋友，看成自己的孩子，保护他们的自尊心，鼓励他们进步。”

为进一步激励、资助家庭贫困的优秀学生，张老师先后捐出他所获得的吴阶平医学奖、何梁何利奖等奖项的奖金，设立“勇搏”基金。

作为张老师的学生，我也感受着他无微不至的关怀。临近2022年春节，受新冠疫情影响，包括我在内的部分学生未能及时回家。张老师得知后，自己出钱，让一位师姐购买了一些日用品，代表老师看望大家。

生活中，张老师对我关怀备至，但在科研中，他对我们要求很严。我的论文、报告等都经过数次检查才提交，但返回来时，依然能看到张老师在上面留下的密密麻麻的修改痕迹。他还常会查看我们的实验数据，要求我们详细记录并做好备份，绝不允许出现数据造假。

张老师说，当今中医药发展面临千载难逢的机遇，也面临史无前例的挑战，让中医药更好地为人民健康保驾护航，是年轻中医药人义不容辞的责任。在他的指引下，我们一定不忘初心，做一名合格的科研人。

（作者系天津中医药大学助理研究员、中医内科学博士）

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