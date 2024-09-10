柯 平

原标题：共同做好科学教育这道“加法题”

今年暑假，全国600多名中小学科学教师参加了由教育部和中国科学院联合主办的“全国科学教育暑期学校”培训。自2022年起，该培训班已举办3年，开展了30个班次，共培训教师3000余名。

培训班里，平日站在讲台上的老师们转换了角色，坐在台下听院士、科普工作者讲授科学知识，同科学教研员、教学名师交流教学经验，并走进科研院所，了解科学前沿动态，近距离感受科技成果的转化应用。这样的“定制化”培训，提升了老师们的科学素养和教学能力，对于他们上好科学课无疑是一次非常宝贵的“充电”。

面向中小学生的科学教育，关乎青少年对科学的好奇心、想象力和探求欲。从世界范围看，一些发达国家在科学教育上是颇下功夫的。如美国不仅在综合性教育法案中加以强调，还出台“北极星计划”予以支持；英国自1988年起，就将科学、语文和数学列为5—16岁青少年义务教育阶段的核心课程。

我国对中小学科学教育也越来越重视。去年5月，教育部等18部门专门印发文件，要求“在教育‘双减’中做好科学教育加法”。目前，一至九年级均已开设科学课，中小学科技活动广泛开展，实验条件大幅改善，科学教育工作得到全面加强。

同时要看到，我国中小学科学教育基础还比较薄弱。比如，有的科学课教学方式单一，常常是讲台上“教实验”、黑板上“画实验”、座位上“看实验”；有的科学教育教材内容滞后于科技进展，趣味性、直观性不足。在科学教育师资方面，2021年全国平均每所小学科学教师仅1.58人，远低于所有学科的整体平均数3.38人；超过70%的小学科学教师不具备理工科背景，在科学探究实践上时常力不从心。此外，由于激励评价机制等不完善，一些科学教师缺乏职业认同感、成就感。

解决这些问题，必须坚持系统观念。一方面，要提高思想认识，破除把科学课当“副科”的惯性思维；另一方面，要找准靶点，对症下药、分类施策。如对科学课的地位问题，需从顶层设计上加以谋划；科学教师的激励评价、培养培训等，需从体制机制上加以完善；课程安排、教学方法等方面的问题，需在教学管理上研究改进。当然，以什么态度和方法去学，则有待家长和学生一起努力。

总之，科学教育这道“加法题”，需要政府、学校、老师、家长和学生共同来做。对中小学科学教师进行集中培训，就是一项务实有效的举措。我们相信，各方面齐心协力、各负其责，就一定能让更多青少年从小播下科学的“种子”，未来成长为国家需要的科学人才。

(责编：郝孟佳、李昉)