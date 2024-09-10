原标题：为建设教育强国提供坚强支撑

今年9月10日，是我国第40个教师节。

当前，我国各级各类教师共有1891.8万人，这支教师队伍支撑起了世界上最大规模的教育体系。

强国必先强教，强教必先强师。对教师工作，习近平总书记念兹在兹。他提出，培养社会主义建设者和接班人，迫切需要我们的教师既精通专业知识、做好“经师”，又涵养德行、成为“人师”，努力做精于“传道授业解惑”的“经师”和“人师”的统一者。

2023年教师节前夕，习近平总书记致信全国优秀教师代表，首次提出并阐释了中国特有的“教育家精神”。教育家精神，为加强教师队伍建设进一步指明了发展方向，提供了根本遵循。

“教师节的设立体现了党、国家和全国人民对教师的尊重。”教师节前夕，北京师范大学资深教授顾明远回忆起教师节设立的时代背景——改革开放之初，教师不被重视，没有社会地位，工资也很低。设立教师节，对加强教师队伍建设具有里程碑意义。

1981年，在全国政协五届四次会议上，中国民主促进会的17位全国政协委员联名提交《建议确定全国教师节日期及活动内容案》。1983年，19位全国政协委员联名，再次提交《为提高教师的社会地位，造成尊师重教的社会风尚，建议恢复教师节案》。

1985年1月，经第六届全国人大常委会第九次会议审议通过，每年的9月10日被确定为教师节。

当年9月10日，北京师范大学师生在操场上举行庆祝活动。4名学生自发举起了“教师万岁”的标语。

如今，40年过去，教师工作已被摆上了极端重要的位置。

党的二十大报告把教育、科技、人才单独成章进行布局，而教师正是教育高质量发展的第一资源，是科技自立自强的关键支撑，也是建设人才强国的重要保障。

40年来，教师队伍实现了量质齐升。

中国教育科学研究院院长李永智给出了一组数据：全国专任教师从1985年的大约931.9万增长到2023年的1891.8万。教师的学历层次也稳步提升，2023年，小学本科及以上学历的教师占比达78%，初中本科及以上学历教师占比达93%。高级职称教师占比显著增加，特别是中小学正高级教师岗位的设置，强化了教师工作的专业性。

40年来，教师教育培训体系不断健全。

我国建立了由226所师范院校和近600所非师范院校共同参与的中国特色教师培养体系。办学层次实现了从中专、大专、本科“老三级”向大专、本科、研究生“新三级”的跃升。为吸引优秀人才从教，我国实施公费师范生教育，实施教师的定向培养，还实施“国优计划”，拓展优秀教师培养渠道。

教师的职后培训体系也在不断完善。教育部教师工作司司长俞伟跃介绍，根据教师专业发展不同阶段需求，教育部推动各地建立完善教师梯次递进发展体系，建立起中小学教师5年360个学时的全员培训制度，形成了协同联动的教师培训体系；通过“国培计划”等示范性国家级培训项目，引领组织高质量培训，加强国家、省、市、县、校五级骨干教师队伍建设。

俞伟跃透露，借助数字技术，加强国家智慧教育公共服务平台“教师培训”板块建设，帮助教师常态化开展研修；开展人工智能助推教师队伍建设试点，在103个省市县校探索人工智能等新技术，助力教师发展的新模式和新路径。

40年来，教师地位待遇显著提高，职业吸引力显著增强。

李永智细数成就：义务教育教师平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入水平的政策目标逐步实现；2012年以来，中央投入专项资金数百亿元，支持边远艰苦地区，改善农村教师的工作和生活条件；今年，“特岗计划”教师工资性补助标准提升，每人每年增加3600元……

40年来，广大教师承担着教育事业发展和教育综合改革落实落地“最后一公里”的重要职责，发挥了基础支撑作用。

越来越多的优秀年轻人，愿意投身教育事业，为党育人、为国育才。北京师范大学2023级公费师范生欧铮表示，他已经坚定了成为一名人民教师的理想。“毕业后，我愿意到国家最需要的地方去，不仅为自己而教，为学生而教，更是为国家而教，为社会而教，为未来而教。”

顾明远从教七十余载，他强调，教师节这个特殊的日子也在提醒教师，他们责任重大，使命光荣。“教师只有不断提高教书育人的水平，做到高质量、专业化，才能持续得到人民的赞赏和尊重。”顾明远说。

（记者 张盖伦）

(责编：郝孟佳、李昉)