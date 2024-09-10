饶 俊

这段时间不长却触动心灵的调研经历，让我笔下的人物有了丰润的骨血。他们用爱感化学生，数十年如一日坚守在教育岗位上，这正是中国乡村教师的缩影。

电视剧《春风化雨》播出后，很多人感到奇怪，以写古装剧见长的我为何这一次选择书写乡村教师这个群体？

这要从我的成长经历说起。我出生在贵州大山的乡村，是家里第一个大学生。20多年前，村里不少人选择去沿海省份打工，我身边很多同学也踏上了打工之路。在我初三那年，成绩优异的好友退学打工，让我萌生了放弃学业的念头，不成想这样的心思很快就被当时的班主任觉察到了。晚自习时，班主任将我叫出教室，在一个灯光微弱的角落，把5块钱放在我手里，让我坚持把书读下去。他还告诉我，同样是走出大山，以读书的方式将会有更多可能。在那个用铝制饭盒蒸饭拌豆豉、酸菜的学生时代，5块钱足以让我一周时间内每天都能吃上一道新鲜的菜肴。也正是班主任的一番话，激励着我考上了当地最好的高中。2006年，正在读高二的我入围了全国作文大赛复赛，但复赛需要去上海现场创作。那时我的家庭条件根本无法负担出行费用，是我的几位老师凑钱资助我前往。我不负众望获得全国二等奖。后来，我顺利考入上海戏剧学院戏剧文学系。

有这么一句名言：“人生的道路虽然漫长，但紧要处常常只有几步”。我可以毫不犹豫地说，引导我走对人生重要一步的正是我的老师——一群普普通通的乡村教师。与城市相比，乡村的家庭教育资源明显不足，乡村教师的责任更加重大。他们需要打破家校边界，走进孩子内心，帮助他们系好人生的“第一粒扣子”。小到衣食住行，大到知识传授、人生观的建立，乡村教师不仅是老师，更是孩子们的朋友、亲人和领路人。这一次，我想以一群普通的乡村教师为主角讲述故事，于是有了《春风化雨》这部剧的初步构思。《春风化雨》讲述乡村教师数十年如一日扎根农村基层教育岗位，用爱与心血浇灌一代代莘莘学子，帮助孩子们勇敢逐梦的故事，展现乡村教师群体的奉献精神。同时，我也希望用乡村教育20年的发展变迁反映新时代山乡巨变这一波澜壮阔的历程。

早年在农村艰苦的生活经历让我对贫困山区的生活状况有所认知。为了更加深入了解当下的实际情况，2021年，我到贵州省铜仁市碧江区和平中学、灯塔中学、白水中学等乡村中学进行田野调查。2022年，我又赴贵州省铜仁市第十七中学挂职校长助理进行深度调研。调研期间，我看到易地扶贫搬迁学校面临着各类复杂情况，但这所学校的教职员工并没有畏惧困难，他们积极联动当地社区为学生排忧解难，送教上门，有的老师还将学生接到自己家里住，用心用情陪伴学生成长。自己淋过雨，也想为别人撑起伞。受这些老师的感召，我也略尽绵薄之力。从2021年第一次采风到现在，我持续对品学兼优但家境贫寒的孩子进行资助。令人欣慰的是，资助的学生中有人考上了省级示范性高中，有人考上了“双一流”高校。看着孩子们发来的一封封感谢信，我深受感动，很幸运能成为孩子们成长路上的一点微光。

这段时间不长却触动心灵的调研经历，让我笔下的人物有了丰润的骨血。于是，我以安颜、丛俊生、钟玉科、方响等乡村教师的个人成长作为该剧故事主线。他们用爱感化学生，数十年如一日坚守在教育岗位上，这正是中国乡村教师的缩影。剧中，安颜迷茫时便会想起自己名字的由来——“安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜”，这种大爱情怀给予她勇气和力量。乡村教师群体也是有大爱情怀的人，他们用实际行动践行着自己的教育理想和育人信条。

身为从农村走出来的孩子，我深知乡村教师的重要性。一位乡村教师的一句话，很可能改变一个农村孩子一生的命运。我希望通过《春风化雨》这部剧，让大家在关注乡村教育的同时，也多关心无私奉献的乡村教师。正值教师节，谨以此剧，献给为中国式现代化建设努力培养人才的所有老师。

（作者为编剧）

《 人民日报 》（ 2024年09月10日 20 版）

(责编：李依环、郝孟佳)