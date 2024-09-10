王俊娇

近日，山东省潍坊市潍城区在南京大学举办2024年中青年干部培训班，32名中青年干部参加培训。“既有集中授课、理论学习，又有交流研讨、现场观摩，学到的知识都特别受用，让我们在埋头工作中抬头看路，充电再出发。”潍城经济开发区党工委副书记、管委会副主任张政权说。

近年来，潍城区贯彻落实加强新时代干部队伍能力建设要求，加强干部政德教育，深耕干部教育培训的必修课、专业课和实践课“三堂课”，着力锻造政治过硬、本领高强、堪当重任的高素质干部队伍。

潍城区坚持抓好必修课，强化凝心铸魂，始终把政治忠诚教育、政治能力建设放在首位，开设习近平新时代中国特色社会主义思想和学习贯彻党的二十大精神、党的二十届三中全会精神等首课专栏；抓好专业课，突出强基赋能，深入全区9个街道、60多个区直机关事业单位，收集3423条培训需求，靶向设计履职能力提升专题培训，探索混合编班、分类授课等模式，帮助干部丰富专业知识、提升专业能力；抓好实践课，推动提质增效，通过交流互动、情景教学，推动“课堂学”向“现场考”延伸，有计划、周期性选派干部到招商引资、项目一线“墩苗”历练。

为在精准施教上下功夫、求实效，潍城区实施了“培优育强”进阶式培训提升工程，针对不同领域、不同年龄段干部特点，分类分段分层开展专题培训。截至目前，已组织开展各类专题培训23期，培训学员5200余人次。“下一步，潍城区将强化精准有效、务实管用的理念，推动干部教育培训工作提质增效。”潍城区委副书记、组织部部长李飞雨说。

《 人民日报 》（ 2024年09月10日 19 版）

(责编：李依环、郝孟佳)