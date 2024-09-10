教师是教育发展的第一资源，是推动教育高质量发展的重要力量。浙江省杭州市拱墅区秉持“好教师”奠基“美好教育”的理念，以区域教师队伍建设为抓手，以规模化提升教师育人能力和专业素养为重心，实施校级干部职级制及班主任职级制改革，着力打造师德高尚、业务精湛、结构合理的新型教师队伍。

全链条设计，完善阶梯式进阶培养新体系

今年，拱墅区中小学、幼儿园迎来了200余名新教师。

教师新入职，要迈好从教的第一步。拱墅区以中小学、幼儿园35周岁以下各学科优秀青年教师为重点，加大青年教师培养力度，完善“一年能教、三年熟教、五年慧教”的全程化培养机制。同时，根据教师的学术水平，形成“运河教育能手—运河学科带头人—运河教育名师—运河特级教师—省特级教师”5个层次的学科梯级体系和运河名（特）校（园）长管理梯级体系。在学科教师垂直成长体系中，按年龄结构分为4个层次，定期开展“运河赛课节”，让各年龄层教师以赛促练，不断实现自我提升。

2023年，拱墅区有10名教师获正高级职称。目前，拱墅区共有在职省特级教师28名，运河特级教师、运河名（特）校（园）长等共2137名，各类名特教师、名（特）校（园）长工作室500多个，充分发挥名（特）校（园）长和教师的人才培养和带动作用。

全方位提升，构建职级制队伍建设新机制

近年来，拱墅区重点对校级干部、班主任队伍进行培养，于2020年推行校级干部职级制改革和班主任职级制改革，通过专业认定和梯级激励，不断优化校长队伍建设与专业发展机制，建立健全职级待遇增长制度，引导校级干部、班主任增强责任意识、专业素养和自我发展的内驱力。

拱墅区对学校管理者在任职绩效、办学实绩、区域贡献等方面进行综合评定，通过书面实绩汇报、办学成果展示等方式，综合展现其办学管理成效，再经专家赋分、校长互评、民主测评等多环节进行综合认定。设置4级10档岗位职级，即特级、高级、中级、初级，后3级分别从高到低设置一、二、三档，根据校级干部实际任职时间与职级津贴标准，对不同职级的校长实施梯度激励，合理设置职级津贴标准与比例，整体提升获得感。

每3年评选一次的区域“运河名（特）校（园）长”荣誉作为认定高级、特级校（园）长职级的重要条件，旨在鞭策校（园）长精进业务，不断提升自身专业能力水平。

班主任职级制设置初级、中级、高级、特级4级。2021年至2023年，全区累计评定初级班主任2988人、中级班主任2305人、高级及特级班主任2117人。

同时，根据班主任龄进行新任、新秀、骨干3级班主任梯度培养，提升其专业素养。新任班主任即初次担任班主任的教师，必须完成为期一年的专项培训。新秀班主任即班主任龄在5年以内的教师，学习重点在于对学生发展和班级发展的规划。骨干班主任即班主任龄在5年以上的教师，须以课题研究方式开展研修。

此外，拱墅区还将每年的9月28日设为“班主任节”，将每年的5月20日设为“520成长节”，推出教师动画人物形象“墅墅老师”等，给予班主任和教师更多归属感和荣誉感。

未来，拱墅区将围绕打造高素质专业化教师队伍持续发力，以运河教师梯级培养机制、校级干部职级制、班主任职级制等为抓手，不断推进教师专业水平提升、干部素质增强，推动区域教育高质量发展。

数据来源：中共杭州市拱墅区委宣传部、杭州市拱墅区教育局

《 人民日报 》（ 2024年09月10日 15 版）

(责编：李依环、李昉)