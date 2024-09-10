人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

坚定的选择 响亮的回答（新语）

董映雪
2024年09月10日05:50 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　为什么选择做教师？

　　叶连平的答案是“坚守”，只要孩子们需要，就在讲台上坚守到最后；张龙的答案是“热爱”，用热爱帮助视障孩子实现音乐梦想；崔瑶的答案是“跟随”，跟随榜样张桂梅老师的脚步，走进云南大山……

　　走上讲台，躬耕一生无悔；甘做人梯，托举学生成才。从扎根乡村46年、96岁高龄的教师叶连平，到刚刚走进大山、工作不足一年的90后教师崔瑶，我们感受到广大人民教师的选择与热爱，看到了“世界上最大规模的教育体系”背后一支高素质教师队伍的坚守与奉献。

　　在师生相处的点滴里，我们听得见广大教师的“回答”。伏案备课，答疑解惑，用心雕琢每一堂课，只为了一双双求知的眼睛；言传身教，涵养品德，只为以正确价值观引领学生成长；求是创新，丰富内涵，只为更好地服务教育高质量发展的需要。从城市到乡村，广大教师在用实际行动诠释为人师者的责任与使命。

　　在尊师重教的风尚中，我们听得见全社会的回响。近年来，“优师计划”、师范教育协同提质计划、“国培计划”、“特岗计划”等政策形成有效合力；落实乡村教师生活补助、规范社会事务进校园等举措为教师减轻负担。政策的支持、社会的关注，让“成为一名教师”的声音更响亮、更有底气，更多优秀人才热心从教、精心从教、长期从教、终身从教。

　　新学期，新起点。1891.8万名教师在热爱的讲台上，继续践行着“躬耕教坛  强国有我”的铿锵誓言。第四十个教师节，让我们对每一位教师道一声感谢！

　　《 人民日报 》（ 2024年09月10日 07 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部