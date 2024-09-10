董映雪

为什么选择做教师？

叶连平的答案是“坚守”，只要孩子们需要，就在讲台上坚守到最后；张龙的答案是“热爱”，用热爱帮助视障孩子实现音乐梦想；崔瑶的答案是“跟随”，跟随榜样张桂梅老师的脚步，走进云南大山……

走上讲台，躬耕一生无悔；甘做人梯，托举学生成才。从扎根乡村46年、96岁高龄的教师叶连平，到刚刚走进大山、工作不足一年的90后教师崔瑶，我们感受到广大人民教师的选择与热爱，看到了“世界上最大规模的教育体系”背后一支高素质教师队伍的坚守与奉献。

在师生相处的点滴里，我们听得见广大教师的“回答”。伏案备课，答疑解惑，用心雕琢每一堂课，只为了一双双求知的眼睛；言传身教，涵养品德，只为以正确价值观引领学生成长；求是创新，丰富内涵，只为更好地服务教育高质量发展的需要。从城市到乡村，广大教师在用实际行动诠释为人师者的责任与使命。

在尊师重教的风尚中，我们听得见全社会的回响。近年来，“优师计划”、师范教育协同提质计划、“国培计划”、“特岗计划”等政策形成有效合力；落实乡村教师生活补助、规范社会事务进校园等举措为教师减轻负担。政策的支持、社会的关注，让“成为一名教师”的声音更响亮、更有底气，更多优秀人才热心从教、精心从教、长期从教、终身从教。

新学期，新起点。1891.8万名教师在热爱的讲台上，继续践行着“躬耕教坛 强国有我”的铿锵誓言。第四十个教师节，让我们对每一位教师道一声感谢！

《 人民日报 》（ 2024年09月10日 07 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)