图①：叶连平在给学生们补习英语。

秦祖泉摄（影像中国）

图②：卢胜利在备课。

受访者供图

图③：郭晓芳在与学生录制网络大课堂。

杨 洁摄

图④：张龙和学生在一起。

武汉市盲童学校供图

图⑤：崔瑶正在上课。

付兴贵摄（影像中国）

数据来源：教育部

9月10日是第四十个教师节。习近平总书记指出，“教师是立教之本、兴教之源，承担着让每个孩子健康成长、办好人民满意教育的重任。”我国各级各类教师共有1891.8万人，这支教师队伍支撑起了世界上最大规模的教育体系。40年来，广大教师以心有大我、至诚报国的理想信念，言为士则、行为世范的道德情操，启智润心、因材施教的育人智慧，勤学笃行、求是创新的躬耕态度，乐教爱生、甘于奉献的仁爱之心，胸怀天下、以文化人的弘道追求，为党育人为国育才。

在第四十个教师节来临之际，本版推出特别报道，邀请5位不同年龄段的教师讲述他们的从教初衷和教师生涯的动人时刻，从中感受人民教师的奉献与光荣。

——编 者

安徽省马鞍山市和县卜陈学校退休教师叶连平

“真的舍不得三尺讲台”

1978年，我来到安徽省马鞍山市和县卜陈学校，当时，卜陈学校的一个毕业班连续个把月没人教课，我被推荐去做班主任。初来乍到，村民们待我如同家人，孩子们淳朴可爱，我想，这里的孩子需要我。

面对已经落下的语文课，我抓紧给学生们补课。一天晚上，下起大雨，土路泥泞难行，我满心都是“孩子们在等我，我要去！”快到村口时，我脚下一滑，整个人摔在泥水中，顾不上收拾，爬起来继续走，到了就匆匆开始补课。功夫不负有心人，那年中考，我带的班考出了好成绩。

1988年，我理应退休，可我舍不得学生，学生也舍不得我，于是又干了3年。1991年，当我真正要退休时，虽然做好了思想准备，还是不禁泪流满面。真的舍不得三尺讲台，舍不得离开孩子们，我太爱教师这份工作了！

退休后，附近学校但凡有需要，不问待遇、不论条件，我总会第一时间站上讲台，这一干又是10年。2000年，我决定开办家庭课堂，义务给周围的孩子们辅导英语。

24年来，我辅导过的学生有2000多名，一半以上都考上了大学。我每年还自费带孩子们到周边城市的科技馆、博物馆参观，拓宽视野。2012年，我拿出自己的积蓄，同和县乌江镇政府、卜陈学校成立了和县乌江爱心助教协会暨叶连平奖学金，至今已经连续发放13年。

我已经96岁了，仍然愿意站在三尺讲台上，给孩子们上课。我想用实际行动来践行诺言：用一生守护乡村孩子的未来。

（本报记者李俊杰采访整理）

高校银龄教师支援西部计划参与者卢胜利

“当了几十年教师，还是没当够”

在成为一名高校教师之前，我曾在技术研究部门工作过10多年，深刻认识到技术人才对国家发展的重要性。因此，怀揣为国育才的理想，我走上讲台。

去年我67岁，已从天津职业技术师范大学退休6年多。当我了解到高校银龄教师支援西部计划时，没有一丝犹豫就选择重返讲台，到1000多公里外的甘肃兰州资源环境职业技术大学任教。

今年春季学期开学，兰州资源环境职业技术大学电力工程学院将《自动控制原理》这门课安排给我。这是一门专业基础课，学生们数理基础较薄弱，学起来有些吃力。为多和学生多交流，激发他们的学习热情，我把所有的课余时间空出来与学生谈心。

从小心翼翼到畅所欲言，学生们逐渐向我敞开心扉。办公室、走廊、操场，少到几人闲谈，多到百人座谈，我把从教几十年的积累都分享给学生。一名学生跟我说：“您讲的不仅是专业课，还是心理健康课、职业生涯课。”我授课的劲头更足了，线下授课的两个月，一共上了48个学时。

除了和学生聊，我还和教师聊。每周的集体教研成为我的另一个“课堂”，我与电力工程学院的教师一起研制专业人才培养方案，还走进他们的课堂听讲。一堂课听下来，我往往能写满几页教学评价。

为什么退休后还不歇着？经常有人这么问我。我说，当了几十年教师，还是没当够。教师这个职业带给我成就感，通过教书育人，可以将现在的努力汇成未来的收获。

（本报记者宋朝军采访整理）

湖南省长沙市芙蓉区育英学校思政课教师郭晓芳

“让梦想的种子悄然发芽”

我出生于1979年，父母都是乡村教师，儿时听母亲唱的最多的歌是《山乡小渡船》，她说乡村教师就是渡船。受父母的影响，我从小就梦想成为一名教师。

1999年，从湖南省第一师范学校毕业的我如愿站上三尺讲台。在从教的第二十个年头，我成为湖南省“我是接班人”网络大课堂总班主任。每月聚焦一个主题，面向全省中小学生，上好一堂大思政课——于我而言，这是新的使命。

青少年阶段是人生的“拔节孕穗期”，如何给予学生成长必要的养分？我一直在思索。2019年，我在策划《劳动最光荣》一课时，许多学生提出想亲眼见一见袁隆平爷爷。经过努力，我们请到了袁隆平来授课。袁隆平在课上对孩子们说，“梦想需要用劳动奋斗来实现。”我看到孩子们表情专注、若有所思。我想，用心浇灌，就能让梦想的种子悄然发芽。

网络大课堂先后邀请到多位“共和国勋章”获得者、院士来讲课，只要听到是给孩子们讲课，平日再忙的嘉宾，也会挤出时间精心备课。5年来，网络大课堂累计学习超19亿人次。“郭老师信箱”收到4万多封来信，有一名偏远地区的学生写信告诉我：“网络大课堂给我带来的是一束光，在这束光里，世界变得很大，梦想长出新芽，脚下充满力量。”

（本报记者申智林采访整理）

湖北省武汉市盲童学校教师张龙

“开启孩子们心中的那扇窗”

2011年，我第一次看到视障孩子在舞台表演，就被深深震撼。“他们看不见世界，但应该被世界看见。”抱着这个想法，我不顾家人劝阻，主动申请从一所普通学校调到武汉市盲童学校做音乐教师。

刚到学校时，一个7岁的孩子告诉我，因为视障，他长大后只能当按摩师，没有自己的梦想，这深深刺痛了我。我决定利用自己的音乐特长，组建学生艺术团，开启孩子们心中的那扇窗。

为了帮孩子们建立自信，我经常带他们去各地表演、参赛。我清楚地记得，孩子们第一次登上舞台，是那么动人、那么可爱！表演结束，观众席掌声雷动，我和孩子们都哭了——不仅是因为表演的成功，更重要的是，他们被世界看见了！后来，艺术团登上各地的舞台，获得许多奖项。

盲文是六点字，早晨六点是太阳初升的时刻，我将艺术团命名为六点天使艺术团。现在，六点天使艺术团从最初的2个社团，发展到18个艺术社团、2个体育社团。

今年我已经49岁了，只要有机会，我仍会带孩子们到各地参赛。我的学生毕业后，有的成为音乐人，有的成为器乐老师，他们有了更宽阔的人生道路。没有爱就没有教育，只要用爱付出，每个孩子都能快乐成长、实现梦想。

（本报记者吴君采访整理）

云南省丽江市华坪女子高级中学教师崔瑶

“山里的孩子更需要我”

我出生于1999年，家乡在东北，本科就读于华东师范大学，目前在云南省丽江市华坪女子高级中学任教，这里是张桂梅老师坚守的地方。

2020年，我还在读大学时，就为张桂梅老师的事迹和精神所感动。我能不能像张桂梅老师一样，帮更多女孩走出大山？了解到华坪女高紧缺长期任教的教师后，我凭着一腔热情来到这里。

初到华坪女高，学校给我安排了一堂试讲课。下课后，张桂梅老师说：“孩子，你讲得挺好！但我不能留你，你去别处，可能有更好的发展。”我的执拗劲儿冒了上来。来华坪女高任教，并不是别人认为的“冲动之举”，我打心底里认为，大城市有许多优秀教师，不缺我一个，山里的孩子更需要我。

在我的坚持下，我作为代课老师留了下来。在这期间，不少同学找到了条件优越的工作，而我的想法没有半点动摇。张桂梅老师也在观察我是否能待得住——学生基础差，建校初期，不少老师因为工作辛苦离开。

2023年，学校安排我为高三学生补习物理，那个教师节，我收到了20多封学生的信。有学生写道：“之前学物理很痛苦，一度想放弃，崔老师的到来让我发现学习物理并不枯燥，反而很快乐，因此重拾信心。”平日不善言谈的孩子，用朴实的文字打动了我。

今年5月，我正式入职华坪女高。和学生们朝夕相处，我感到幸福；身边的榜样，也激励我坚定自己的理想。

（本报记者杨文明采访整理）

《 人民日报 》（ 2024年09月10日 07 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)