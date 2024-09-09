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北京高校服务新时代首都发展特别报道

北京联合大学：校地共筑乡村振兴梦

2024年09月09日09:17 |
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在首都的西南门户，房山区青龙湖镇与北京联合大学师范学院携手并进，共同绘制了一幅幅生动的乡村振兴画卷。自2024年4月起，以“青春铸梦，红色传承”为主题的红色文化节活动在青龙湖镇的“红福路”上蓬勃展开，学校师范学院师生积极参与。系列活动不仅展现了市属高校服务首都建设发展的深刻实践，更体现了北京联合大学师生在传承红色基因、助力乡村振兴中的责任与担当。

北京联合大学党委书记楚国清指出，学校立足服务北京的办学定位，传承红色基因、对标首都发展 、办出北京味道，把办学治校和人才培养全过程融入北京“四个服务”大局，以新标准、新定位融入和服务新时代首都发展的新阶段、新格局，充分发挥综合性大学跨专业跨学科优势，注重学生综合能力培养，在引导学生自我成长的过程中，为社会创造更多价值。

深植、传承红色基因

青龙湖镇的“红福路”上，一幅幅色彩斑斓的墙绘成了最亮丽的风景线。师范学院学前教育系第二党支部师生，用两天两晚的时间，将原本土灰的墙面变成了生动的“文化长廊”。红船图、红岩精神图、遵义会议图……每一幅画作都蕴含着深厚的红色意蕴，讲述着党的光辉历程。师生们以笔为媒，以心传情，用青春的画笔为乡村增添了一抹亮丽的红色。这不仅是对红色文化的传承与创新，更是对青年学生心灵的一次深刻洗礼。

学生们绘制红福墙

学生们绘制红福墙

师范学院党委常务副书记于水波说：“红色文化是中华民族的宝贵财富，是我们党不断前进的精神动力。我们不仅要让红色文化在乡村生根发芽，更要让青年学生在实践中深刻理解红色精神的内涵，激发他们的爱国情怀和社会责任感，为乡村振兴贡献自己的青春力量。”

文化与教育的深度融合

北京联合大学师范学院“四有好老师”的标准是有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心。在助力青龙湖镇乡村振兴的过程中，师范学院的教师们以实际行动践行了这一标准，点亮了引领乡村振兴的教育之光。

除了墙绘创作，师范学院还通过文艺演出、重阳节前夕为村中做实事和五福临门送五福等形式，多次将文化与教育深度融合，为青龙湖镇的村民们带来了丰富的精神食粮。文艺演出中，学生们用歌声传递温暖，用舞蹈展现活力，用朗诵表达深情，每一场表演都赢得了村民们的热烈掌声和高度评价。此外，学生们还积极参与志愿服务活动，为老人们送去关爱与帮助，用实际行动践行了“仁爱之心”的师者风范。

师生进行红色宣讲

师生进行红色宣讲

学前教育系学生第二党支部书记曹江彤老师的感慨，代表了全体师生的心声：“我们希望通过这些活动，不仅让村民们感受到社会的关爱和温暖，也让我们的学生在实践中学会关爱他人，培养他们的社会责任感和奉献精神。同时，这也是对我们师范教育成果的一次检验和展示。”

校地合作：实践与探索

北京联合大学党委书记楚国清曾提出“要以党的二十大精神完善‘大思政课’”建设机制。“大思政课”是高校落实立德树人根本任务的时代之课、关键之课。“红福路”红色文化节的成功举办，是北京联合大学师范学院与青龙湖镇校地合作的重要成果之一。双方在党建、团建、文化、教育等多个领域开展深度合作，共同推动乡村振兴战略的深入实施。师范学院“大思政课”实践教学基地的设立，为师生们提供了更多的宝贵实践机会，让他们能够在社会大课堂中学习、成长。

在校地合作的过程中，师范学院充分发挥自身在教育、科研、文化等方面的优势，为青龙湖镇提供智力支持和人才保障。同时，青龙湖镇也为师范学院师生提供了广阔的实践舞台，让他们能够在乡村振兴的第一线锻炼能力、增长才干。这种互利共赢的合作模式，不仅促进了双方的共同发展，也为乡村振兴事业注入了新的活力。

随着“红福路”红色文化节的持续开展，青龙湖镇的乡村振兴事业正步入一个全新的发展阶段。师范学院师生们的辛勤付出和无私奉献，不仅让乡村的面貌焕然一新，更让村民们感受到了实实在在的改变和幸福。游客们的纷至沓来，更是为乡村带来了前所未有的人气和商机。

“青春绘梦，红福路上绽芳华”。在青龙湖镇这片充满希望的土地上，北京联合大学的师生们将继续以更加饱满的热情、更加坚定的信念，投入乡村振兴的伟大实践中去，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献自己的青春力量。

来源：前线客户端 

(责编：郝孟佳、熊旭)

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