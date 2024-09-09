“欢迎大家来到老字号新春大集！今天我们将为大家带来一场别开生面的文化体验之旅”“看这些木雕，它蕴含着匠人的心血和智慧，每一道刻痕都诉说着故事”“看，这是古法造纸”……2023年末，在北京大运河博物馆（首都博物馆东馆）内，由北京财贸职业学院打造的老字号新春大集热闹非凡，学生志愿者中有的生动讲解着老字号木雕技艺与文化故事，还有的指着展示区，向好奇的观众补充讲解。一旁的观众听得入神，连连点头。

正值北京大运河博物馆在千年运河畔盛大开幕之际，北京财贸职业学院以独特的优势，精心设计老字号新春大集，遴选10余家老字号品牌、几百个经典产品参展，策划30余场老字号非遗活态展示与互动体验，为市民带来了集非遗体验、游逛、品尝、购物于一体的开馆迎新盛宴。老字号脱口秀，相声话非遗，掌门、大师话品牌等演艺活动轮番上演，古法造纸、木质榫卯拼装、景泰蓝制作、湖笔古法制作等活动精彩呈现。

北京财贸职业学院党委副书记、院长杨宜说：“这是学校多年京商研究成果的生动实践，我们希望通过这样的活动，让更多市民知道北京老字号、爱上京商文化。”

党建引领，赋能产城教研融合与京商文化传承

将京商文脉传承与创新结合，推动产城教研融合发展，学校在高质量服务首都社会经济和文化发展、高质量服务城市副中心建设中，走出了自己的内涵式发展之路，这得益于学校以高质量党建服务新时代首都高质量发展的战略部署。

北京财贸职业学院纵深推进党建政治赋能、思想赋能、组织赋能，持续提升高职教育助力教育强国建设和服务提升新时代首都发展的能力水平。特别是学校将高质量党建贯穿于产城教研融合的全过程，以党建促科研，以党建强服务，以党建育人才，为京商文化传承和老字号企业的发展注入了新活力。

学生志愿者为观众讲解老字号木雕技艺与文化故事

北京财贸职业学院充分利用地处北京城市副中心的区位优势，将党建优势转化为发展优势。依托城市副中心高端商务产教联合体、全国会计行业和制造服务业产教融合共同体和北京商贸职教集团等平台，积极融入城市副中心建设。围绕运河文化研究、非遗文创设计、志愿者服务、讲解员培训等，与首都博物馆共建“产教融合实践基地”，助力北京文化中心建设。通过2024年上半年与17个公司签订优化校企合作协议、深化商业智库建设等举措，推动产城教研一体化发展，实现教育与产业的同频共振。这种深度融合不仅促进了学校教育教学质量的提升，更为京商文化的传承和老字号企业的创新发展提供了有力支撑。

首开京商研究先河，与京商老字号企业建立深厚战略合作

北京财贸职业学院首开京商研究先河，与京商老字号企业建立深厚的战略合作。学校开展北京市东城、西城等区域的老字号产业研究、政策研究，与20余家老字号开展战略合作，帮助老字号企业追本溯源、建设企业文化体系，辅导老字号深化改制、实现战略转型升级。

为了更好地推动北京老字号企业的品牌传承与创新，以校企合作为纽带，学校建设北京老字号研究基地、京商文化研究科技创新平台等省部级研究平台，组建校企合作国家级非遗技艺大师工作室，组织丰富的老字号文化进校园活动。组织团队多次深入老字号创始之地开展田野调查，查找老字号祠堂、研读老字号族谱；走访老字号的嫡系后代、店员伙计等历史亲历者；收集整理档案文献、口述史料十余万字，为北京商业史的信史研究提供资料。在此基础上，建立了国家级的中华老字号教学资源库。

持续传播京商文化，与北京商业发展同频共振

秉承“传承京商文脉、创新现代流通”的宗旨，北京财贸职业学院依托设立在学校的北京市职业院校首家省部级研究基地——北京国际商贸中心研究基地，发挥专业和智库服务优势，聚合产学研力量，根植北京、服务全国。多年来，研究基地与政府、企业达成长期战略合作，智库成果被各级政府决策部门采纳。2022年研究基地入选中国智库索引（CTTI）来源智库。

聚焦北京商业改革发展中面临的重点难点问题，学校已连续举办了18届京商学术大会，成为北京商界公认的品牌大会。学校聚焦智能零售、城市副中心商业高质量发展等领域，深入开展数字经济时代商业变革环境下新模式、新路径、新技术等课题研究。流通软实力、第四次零售革命、云消费等前沿性流通理论观点在京商大会上首次发布，为北京商业发展提供指导。

探索产教融合“双育人”教学模式，培养首都财经商贸人才

合作的基础是练好内功，增强学校在校企合作中的主导性。对此，学校通过各项咨询成果充分发挥职业院校“懂商业、接地气、能服务”的社会服务属性，与重点企业、行业协会筑牢合作基础；同时，扩大校企合作的共赢区，在社科成果转化、大师工作室建设、企业实训实践基地建设、智库专家讲座等产教融合项目上，取得一系列成果。

学校先后与文化创新企业、大型零售企业、商业咨询企业共建实习实训基地。组织师生现场学习，了解社会变革与商业实践前沿；带领学生深入一线实习实训，北京市劳动模范、金牌店长为学生答疑解惑；与中华老字号企业共建国家级非遗技艺传承大师工作室，国家级非遗技艺传承人手把手教学，让学生充分体验传统文化与技艺的魅力。在校企共建内联升国家级非遗项目大师工作室，参加“导师制”课程的孔莹莹同学兴奋地说：“能在大师指导下学习国家级非遗技艺，将课堂知识与实践联系起来，感受非遗技艺的精工细作，真的非常棒！”

学生在校企合作国家级非遗技艺内联升大师工作室开展实践

通过产教深度融合，北京财贸职业学院职业教育现代化水平不断提升。学生进一步与行业前沿发展接轨，掌握更多实用技能。教师将获得的行业数据、企业资料编入教学案例，推动了课堂理论与社会变革同步更新。

学校党委书记王红兵表示，职业教育迎来历史发展的最好时期，党的二十届三中全会展现出了中国继续推进改革开放的坚定决心。站在教育事业改革发展的新的历史起点上，学校将继续深化产教融合，发挥京商研究优势和京商文化传承特色，强化首都财经商贸人才培养新高地，为首都职业教育发展，为教育强国建设，为北京“四个中心”功能建设作出更大贡献。

来源：前线客户端

(责编：郝孟佳、熊旭)