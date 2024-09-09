“同学们，你们知道吗？这每一个螺丝钉都承载着大国工匠们执着坚守、一丝不苟的人生态度和奉献精神。”秋日午后的北京电子科技职业学院里，“小小工匠”玉兔号的月球旅行项目制作区内热闹非凡，孩子们围坐一圈，目不转睛地盯着台上陈老师手中的月球车模型，眼中闪烁着对未知世界的好奇与渴望。在讲解员的耐心指导下，孩子们拼接零件、调整角度，组装属于自己的月球车模型。随着一辆辆精致的月球车诞生，孩子们无比兴奋，仿佛真的踏上了月球探险之旅……

这是北京电子科技职业学院为北京市中小学生开展职业启蒙教育活动中的一个片段。近年来，学校积极落实党的二十大提出的“建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国”目标，坚持“产城教融合发展”理念和服务需求原则，形成了特色鲜明的企业培训“定制化”、师资培训“高端化”、公益培训“多样化”社会培训体系，有效助力学习型社会建设。

精准对接需求，开展“定制化”企业培训

随着北京高精尖产业快速发展，先进制造业与生产性服务业深度融合。北京电子科技职业学院坚持开放办学、抢抓机遇，精准对接各类企业的个性化要求，开发系列定制化培训课程。

过去五年中，学校与超过1500家企业建立了合作关系，成功开发了从基础技能到高级研修多个层次的22个特色培训项目，利用互联网技术创建了45门优质网络课程，让培训不受时间和空间限制，惠及更多企业。这一系列举措不仅加深了学校与企业之间的联系，也为首都乃至全国的高精尖产业发展注入了新的活力，为构建产教融合的新型人才培养体系开辟了新路径。

提升培训层次，开展“高端化”师资培训

学校是国家级职业学校校长培训基地、全国高职院校校长培训（北京）基地、国家级职业教育教师教学创新团队培训基地，也是国家级职业教育“双师型”教师培训基地、北京市职业院校教师培训基地（国培、省培）等，承载着培育新时代职业教育领军人物的重任。

学校开展职业院校领导班子办学能力专题研修班

过去五年，学校已为来自全国500多所职业院校的1万多名书记、校长、骨干教师等提供了一系列高质量的培训服务。通过持续举办高端师资培训活动，学校不仅巩固了在全国职业教育领域的领先地位，更彰显了自身作为国家级职业教育师资培训基地的责任与担当，为构建高质量的职业教育体系奠定了坚实的基础。

提高全员素质，开展“多样化”公益培训

毗邻学校的社区里，一群成年人正全神贯注地聆听着一场主题为“饮食营养科学搭配”的培训讲座。在这里，学校联合社区服务中心推出了“走进社区、走进乡村”社会公益系列培训，旨在丰富居民的业余生活，提高生活质量。“我学会了如何根据自己的身体状况和日常活动量来调整饮食结构，比如我属于久坐办公室的类型，应该适当减少碳水化合物的摄入，增加蛋白质和膳食纤维的比例。”社区居民张阿姨说。

学校积极构建职教与普教相互连通的桥梁，依托航空、汽车等七大类专业，面向中小学生开发了劳动教育、文化体育和艺术素养等40余门多类型多层次的职业启蒙课程，为北京市中小学生开展职业启蒙教育活动，培养学生的兴趣爱好和动手能力，弘扬劳动精神和工匠精神；为现退役军人提供了从计算机技术到商务沟通等一系列实用技能培训，帮助他们顺利过渡至社会角色；以高度的社会责任感开展教育帮扶，在边远地区实施了“火种计划---优秀乡村女教师培训”、“京蒙协作---乡村振兴创业致富带头人培训”等项目，全力做好对口支援帮扶工作等。

近五年，学校共举办了91期公益培训，覆盖了包括新疆、青海在内的20余个省市，惠及11029人次，足迹遍布北京市的11个区、8个乡镇、10个街道及180多个社区，以实际行动诠释了教育的真谛，为促进区域经济社会发展作出了积极贡献。“多样化公益培训”不仅提高了全民素质，更在社会各阶层播撒下了希望的种子，照亮了每个人的成长之路。

“学校高度重视学习型社会建设工作，积极落实北京市‘城教融合发展’理念，持续提升社会服务能力”，学校副校长辛秀兰强调，“学校将坚持服务需求的原则，依托学校‘双高’建设，结合自身产教融合资源优势和城教融合地缘优势，持续打造特色鲜明的‘三化’社会培训体系，积极助力首都学习型社会建设。”

在这片教育热土上，北京电子科技职业学院以“三化”培训体系为笔，勾勒出了全民终身学习的美好蓝图，谱写了新时代教育改革的辉煌篇章。

来源：前线客户端

(责编：郝孟佳、熊旭)