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第六届北京市大中小幼教师讲述育人故事展示交流活动举办

2024年09月09日18:03 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京9月9日电 日前，“为党育人 为国育才——第六届北京市大中小幼教师讲述育人故事展示交流活动”在北京师范大学第二附属中学举办。本次活动由北京市委教育工委、北京市教委主办，15名首都教师代表现场分享了他们的育人故事。

活动现场。北京市教委供图

活动现场。北京市委教育工委供图

据悉，活动自今年5月启动以来，共收到530多份组织推荐的育人故事案例。经过多轮评审，产生特等奖81人，一等奖169人，二等奖213人，三等奖59人，并推荐产生27名预备讲述建议名单。

北京市委教育工委相关负责人指出，讲述育人故事活动以小细节启迪大智慧，以小道理提升大格局，为“大先生”成长提供沃土和舞台，是首都教育系统大力弘扬教育家精神，上好“大思政课”的生动实践。

记者了解到，本次活动主题为“大力弘扬教育家精神 推动高质量育人 建设教育强国”。今年在讲述形式上进一步创新，不仅邀请往届活动的参与者代表分享感悟和收获，还特别组织师生同台讲述、家长代表参与故事讲述。（李依环、实习生朱婷婷）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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