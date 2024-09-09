以“劳模引领 向新而行”为主题的“劳模工匠进校园”行动全国示范活动广东专场暨2024年广东省劳模工匠进校园宣讲活动启动仪式在中山大学广州校区南校园举行。

本次活动由全国总工会宣传教育部指导，广东省总工会、省教育厅主办。活动现场，三位劳模工匠代表与中山大学师生分享了他们的亲身经历和奋斗故事。

2024年广东省五一劳动奖章获得者代表、广州市EDA重点实验室主任须江以“点沙成芯”的生动比喻，介绍了芯片制造的奥秘与挑战，分享了他20多年来专注高端芯片研究事业、带领团队不断攻克芯片技术“卡脖子”难题的故事。

2024年广东省工人先锋号集体代表，中山大学天琴中心副主任、副教授薛超从牛顿的万有引力谈起，讲述了由中国科学院院士罗俊领衔的中山大学天琴中心团队在引力波探测和天琴计划等方面的研究。

2024年全国五一劳动奖章获得者，广东盈峰科技有限公司副总经理、研发总监戈燕红则以“环境医生”自喻，分享了其怀揣为国家贡献科研力量信念，潜心主导公司环境监测板块研发筹建工作，相继攻克影响我国环境保护和滞碍环境治理多项技术难题的故事。

互动交流环节，学生们积极向劳模工匠提问，就如何找到创新突破口、如何胜任环境监测研发工作等问题寻求建议。

据了解，今年，广东省总工会联合省教育厅将通过组织劳模工匠等先进人物走进学校，组织学生走进劳动教育实践基地，在大中小学设立劳模工匠兼职辅导员、在职业院校开设“劳模工匠大讲堂”、在高校设立劳模工匠兼职导师等方式，为学生讲好“大思政课”，讲好“行业故事、匠人匠心”。

(责编：崔競文、刘凡)