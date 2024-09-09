人民网北京9月9日电 （记者郝孟佳）8日，中国人民大学举行2024级研究生开学典礼，5500余名新同学在人大开启新征程。

中国人民大学2024级研究生开学典礼现场。学校供图

中国人民大学党委书记张东刚表示，希望同学们勇做陕公精神和红色基因的积极传承者、坚定信仰者、模范践行者，立志为实现知识创新、理论创新、方法创新团结奋斗，立志为建构中国自主的知识体系团结奋斗，立志为推进强国建设、民族复兴伟业团结奋斗，立志为构建人类命运共同体、发展人类文明新形态团结奋斗，谱写不负韶华、不负时代、不负人民的精彩华章。

中国人民大学校长林尚立表示，中国人民大学扛起了建构中国自主的知识体系、让中国特色哲学社会科学真正屹立于世界学术之林的神圣历史使命。期待在新中国成立75周年之际进入人大的2024级研究生们，能够以更加自觉的历史意识与家国情怀，争做这一光荣队伍中的先锋队与排头兵，不断为强国建设、民族复兴伟业添砖加瓦、增光添彩。

国家一级教授、中国人民大学经济学院教授杨瑞龙作为研究生导师代表寄语2024级研究生新生。他表示，研究生的本质特征是“研究”，所谓研究就是探求事物的真相、性质、规律，提升发现问题、分析问题、解决问题的能力。希望同学们在求学路上不断锤炼独立从事科学研究的能力，向着预定的研究目标砥砺前行，打造出高质量的学位论文，用青春书写无愧于时代、无愧于历史的华彩篇章。

统计与大数据研究院助理教授孟澄作为青年教师代表发言。他分享了自己求学与任教的经历和感悟，勉励同学们珍惜在人大的学习时光，学好本领、夯实基础，聚焦学术前沿，勇攀科学高峰，同时积极深入社会、了解社会、服务社会，把个人的理想追求融入党和国家事业之中，用所知所学解决真问题、真解决问题，为我国实现高水平科技自立自强贡献人大学子的青春力量。

开学典礼上，中国人民大学“延河讲师团”的同学们现场齐诵原创校史朗诵《我们从延安走来》。在校研究生代表分享了人大学子依托立德树人、求是学术、先锋实践三大体系，自觉为中国式现代化挺膺担当的成长故事。

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