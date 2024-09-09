人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

中国人民大学举行2024级研究生开学典礼

2024年09月09日13:26 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京9月9日电 （记者郝孟佳）8日，中国人民大学举行2024级研究生开学典礼，5500余名新同学在人大开启新征程。

中国人民大学2024级研究生开学典礼现场。学校供图

中国人民大学2024级研究生开学典礼现场。学校供图

中国人民大学党委书记张东刚表示，希望同学们勇做陕公精神和红色基因的积极传承者、坚定信仰者、模范践行者，立志为实现知识创新、理论创新、方法创新团结奋斗，立志为建构中国自主的知识体系团结奋斗，立志为推进强国建设、民族复兴伟业团结奋斗，立志为构建人类命运共同体、发展人类文明新形态团结奋斗，谱写不负韶华、不负时代、不负人民的精彩华章。

中国人民大学校长林尚立表示，中国人民大学扛起了建构中国自主的知识体系、让中国特色哲学社会科学真正屹立于世界学术之林的神圣历史使命。期待在新中国成立75周年之际进入人大的2024级研究生们，能够以更加自觉的历史意识与家国情怀，争做这一光荣队伍中的先锋队与排头兵，不断为强国建设、民族复兴伟业添砖加瓦、增光添彩。

国家一级教授、中国人民大学经济学院教授杨瑞龙作为研究生导师代表寄语2024级研究生新生。他表示，研究生的本质特征是“研究”，所谓研究就是探求事物的真相、性质、规律，提升发现问题、分析问题、解决问题的能力。希望同学们在求学路上不断锤炼独立从事科学研究的能力，向着预定的研究目标砥砺前行，打造出高质量的学位论文，用青春书写无愧于时代、无愧于历史的华彩篇章。

统计与大数据研究院助理教授孟澄作为青年教师代表发言。他分享了自己求学与任教的经历和感悟，勉励同学们珍惜在人大的学习时光，学好本领、夯实基础，聚焦学术前沿，勇攀科学高峰，同时积极深入社会、了解社会、服务社会，把个人的理想追求融入党和国家事业之中，用所知所学解决真问题、真解决问题，为我国实现高水平科技自立自强贡献人大学子的青春力量。

开学典礼上，中国人民大学“延河讲师团”的同学们现场齐诵原创校史朗诵《我们从延安走来》。在校研究生代表分享了人大学子依托立德树人、求是学术、先锋实践三大体系，自觉为中国式现代化挺膺担当的成长故事。

(责编：李昉、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部