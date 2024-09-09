高 乔 刘雨彦

怎样用简单工具画出标准的五星红旗？中国农历和公历有什么联系，又有什么区别？中国古代白天和夜里分别怎么计时？在新近出版的、面向华裔青少年的数学文化教材《数学文化彩虹桥》中，这些和中华文化相关的数学问题得到了有趣解答。教材寓教于乐，让海外华裔青少年在趣味学习数学的同时，领略博大精深的中华文化。

寓教于乐，趣味性强

中文中，“光阴”一词的由来与日晷“立杆测影”的计时方法有关，滴漏的发明弥补了日晷不能在夜间使用的缺点，沙漏解决了冬天天气寒冷、滴漏中液体被冻住不能计时的问题……在《数学文化彩虹桥》教材中，一系列和中国古代计时方法相关的学习内容，不仅讲解了数学知识，也让读者对中国传统计时工具有了更加深入的了解。

《数学文化彩虹桥》由浙江省特级教师陈加仓及其名师工作室、温州大学华侨学院院长包含丽团队历经3年打造，是参考国内小学教学大纲，面向海外华裔青少年编写的拓展性数学教材，全套书共6卷，包含150余个专题。教材不仅设置了“小猪搬砖记”“小蚂蚁堆糖果”“小猫钓鱼”等有趣的算术故事，还介绍了中国杰出数学家杨辉、陈景润、华罗庚等人的成长历程；并讲解了鸡兔同笼、百僧分馍、九连环游戏等中国古代数学名题、趣题。每个课程正文后，还附有“趣味活动”“小故事”“文化链接”等互动环节。

“这套教材围绕激发兴趣、激活思维的思路，突出趣味性和读本功能，帮助海外华裔青少年在做中学、用中学、创中学。”《数学文化彩虹桥》主编陈加仓接受本报采访时介绍。

打造“技能化”中文课堂

包含丽团队与陈加仓团队的合作由来已久。《数学文化彩虹桥》的诞生，正是基于双方合作时的教学实践。

2020年初，包含丽联系上长期从事数学拓展课程研究的陈加仓，合作开设面向海外华裔青少年的数学拓展网课。主编团队基于多年研究成果与长期小班化互动教学经验，打磨编写出《数学文化彩虹桥》。

“考虑到华裔青少年的中文基础，教材在简化语言表达的同时也提供了地道的中文语言环境。”包含丽介绍，主编团队还特意设计了华华、侨侨等包含中国元素的人物形象，以趣味性故事引导孩子们学习，增加教材可读性，减少学习数学的畏难情绪。“我们还为每个专题录制了视频。孩子们如果在阅读教材时有不懂的地方，可以扫码观看讲解视频。”

“《数学文化彩虹桥》为海外华裔青少年提供了‘技能化’中文课堂，孩子们通过这本教材能接触到更多中文，同时学习数学知识，在中文学习的同时，增长其他领域的知识技能。”陈加仓说。

融合数学知识与中华文化

在教材的《五星红旗的数学之美》一课中，学生从数学角度分析国旗设计的内在逻辑，并亲手绘制五星红旗。

“动手绘制五星红旗的过程，也是孩子们切身感受中华儿女认同感的过程。”陈加仓说，教材中有许多这样的安排，“我们将数学知识与中华优秀传统文化融合，希望以此激发孩子学习中文、了解中华文化的兴趣。”

“这不仅是一套数学教材，也是一套中华文化科普读物，华裔青少年能够通过教材中的案例故事了解中国传统的治学态度与方法，继而学习到中国人为人处事的智慧。”在澳大利亚从事多年华文教育的澳大利亚华夏文化教育促进会会长林斌说。

“教材鼓励孩子自己动手、用眼睛看、用嘴巴说，有强烈的互动感，易于激发孩子对中华文化的情感共鸣。”包含丽说，“我们正在对标各个国家的数学教育大纲，对《数学文化彩虹桥》进行持续调整更新。编写团队也在努力与海外华文学校沟通对接，希望将这套教材推广到更多国家，让更多海外华裔青少年受益。”

(责编：李依环、郝孟佳)