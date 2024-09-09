人民网北京9月9日电 （记者李依环）日前，2024世界农业科技创新大会（WAFI）“大咖说”活动在中国农业大学举行。作为主讲嘉宾，乌干达农业、畜牧业和渔业部部长弗兰克·卡吉吉·托姆韦巴泽做客中国乡村大讲堂，发表了题为“理解乌干达的农业与乡村发展转型”的主旨演讲。

“乌干达拥有肥沃的土地，产出了优良的农产品，但同时也面临着农业现代化转型的挑战。希望和中国一起探索农业现代化的路径，建立更加充分的合作关系。”托姆韦巴泽接受人民网记者专访时说。

托姆韦巴泽作主旨演讲。中国农业大学供图

对于此次来到中国农业大学，托姆韦巴泽告诉记者，乌干达已经和中国农业大学建立了多种合作模式，引入中国的专家团队，在减贫、乡村建设、农业技术应用等多个方面，将中国的经验应用到乌干达农业农村之中。

记者了解到，中国与乌干达自1962年建交以来，在农业、贸易、基础设施建设等领域的合作不断深化。2012年以来，中国-联合国粮农组织-乌干达南南合作项目连续三期在乌干达实施。中国派出近60名农业专家、技术人员帮助乌干达发展农业生产。

“乌干达和中国的农业合作中，许多中国农业领域的专家、学者带来了中国经验，帮助当地改造村庄，推广适合当地的农业技术。这为我们农业生产力的提升起到了重要作用，同时降低了成本，并为农民增加了收入。”托姆韦巴泽说。

托姆韦巴泽特别提到，在乌中合作中，人才的交流越来越显现出卓越的效果。乌干达和中国的年轻人、学生互相交流，进行田野调查和考察，进驻到乡村和农民一起生活、劳动。未来，期待乌中青年继续进行更多交流合作，共同开展农业领域的创新实践。

“值得欣喜的是，我们一直鼓励年轻人参与到科技创新中，如今已经有了成效。许多接受过高等教育的年轻人积极投入到农业创新领域。这带来了很好的示范效应，也必然会推动农业发展的进程。”托姆韦巴泽表示。

对于开展农业领域的交流合作，托姆韦巴泽满怀期待：“在多年的合作中，我们看到了中国高效解决问题的能力。希望能与中国一起探索在农业现代化转型中共同关切问题的解决方案，也希望中国的农业机械化和数字技术能够助力乌干达农业的发展。”

据悉，本次活动是2024世界农业科技创新大会（WAFI）的系列预热活动之一。WAFI以“气候变化与农食系统转型”为主题，将于今年10月在北京平谷正式举行。

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