原标题：山西：“真金白银”引进优秀博士毕业生

9月7日，记者从山西省财政厅获悉，根据山西《奖励博士毕业生及博士后研究人员来晋工作实施办法》（以下简称《办法》），该厅已下达今年第二批优秀博士毕业生来晋工作奖励经费，共计12708万元（含税），用于支持该省高校、科研院所、医院及企业引进659名博士和71名博士后研究人员。其中，博士每人补助一次性生活补贴10万元，科研经费5万元；博士后研究人员每人补助一次性生活补贴20万元，科研经费10万元。

自2017年相关政策实施以来，山西省财政已累计下达博士、博士后来晋工作奖励经费10.7亿元，共吸引6300多名博士、博士后来晋工作。此举强化了山西青年人才队伍，优化了人才结构，增强了人才吸引力。

《办法》明确，引进人才工作不限形式，用人单位可采取人才自荐、单位招聘、主管部门招聘、与中介平台机构合作引进等多种灵活便捷形式。《办法》也要求，用人单位应对引进人才和申请财政奖励资金有关材料的真实性，以及引进行为的真实性负责。对存在提供虚假材料以及利用其他弄虚作假等行为骗取财政奖励资金的，一经查实，将通报批评、取消奖励资格、追回奖励资金。情节严重的，还将依法追究法律责任。

今年以来，山西积极开展“人到山西好风光”人才宣介活动，各用人单位奔赴上海、武汉、成都等高校集中城市，通过举办人才引进双选会、青年博士暨博士后引进恳谈会等方式吸引优秀人才。同时，山西邀请博士、博士后走进太原、大同、吕梁、运城等城市，让优秀人才实地感受山西的爱才之心、引才之切、用才之诚。

（记者赵向南）

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