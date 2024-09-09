原标题：山西阳泉推出20条举措 加强人才引进培育

山西省阳泉市热力公司专业技术人员准备下井对热力管网设备进行检查。 新华社记者 魏飚摄

山西省阳泉市近日出台《关于加强新时代人才培养引进工作的若干措施（试行）》（以下简称《若干措施》）。《若干措施》包含5个方面、20条举措，聚焦阳泉市医疗卫生、教育科技等领域人才需求。

在引才留才方面，《若干措施》提出，阳泉市将通过多种方式畅通全市人才引进渠道，引导各类人才来阳泉创新创业。同时，鼓励市属高职院校、驻地高校和经营性人力资源服务机构向阳泉市企业输送高校毕业生，按照每人600元至1200元的标准给予推荐单位奖励性补助。

在激励保障方面，《若干措施》提出，对符合条件的引进人才，阳泉市将给予每月1500元至5000元生活补贴，以及5万元至20万元购房补贴；开通高层次人才医疗保健“绿色通道”，持续健全阳泉市人才服务保障体系。

在人才培养方面，《若干措施》提出，阳泉市加大对优秀人才的表彰力度，开展“阳泉工匠”“阳泉乡村工匠”等评审认定工作；支持青年科技人才干事创业，为各类人才施展才华提供广阔平台。

（记者韩荣）

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