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内蒙古鄂尔多斯发布人才友好型城市建设实施方案

2024年09月09日08:43 | 来源：科技日报
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原标题：内蒙古鄂尔多斯发布 人才友好型城市建设实施方案

在内蒙古鄂尔多斯赴兰州资源环境职业技术大学专场引才招聘会上，学生与招聘单位工作人员交流。李亚龙（甘肃分社）/中新社

在内蒙古鄂尔多斯赴兰州资源环境职业技术大学专场引才招聘会上，学生与招聘单位工作人员交流。李亚龙（甘肃分社）/中新社

内蒙古自治区鄂尔多斯市委、市人民政府近日召开新闻发布会，发布《鄂尔多斯市人才友好型城市建设实施方案》（以下简称《方案》）。

《方案》明确了人才友好型城市建设的指导思想，提出打造人才集聚热地、人才创新高地、人才发展金地、人才生态绿地、人才政策洼地的“人才五地”目标，以及涵盖近期（2025年）、中期（2030年）和远期（2035年）3个阶段的工作要求。

在重点任务中，《方案》围绕实施制度友好、发展友好、环境友好、民生友好、文化友好“五大工程”，提出25条工作措施。

鄂尔多斯市住建局副局长王奋林介绍，对于首次使用住房公积金贷款在该市购买首套自住房的人才，贷款限额最高可放宽到当期限额的2倍。

鄂尔多斯将2024年作为人才友好型城市建设启动年，围绕制度、文化、环境、民生、发展5个维度制定建设方案；深入推进人才发展体制机制综合改革，持续完善科研任务“揭榜挂帅”“赛马”制度，为各类人才搭建干事创业的平台，以事业激励人才，让人才成就事业。

（记者张景阳）

(责编：郝孟佳、李依环)

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