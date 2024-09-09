人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

走出校园“小世界” 迈进社会“大课堂”

——福建师范大学深入开展社会实践活动

2024年09月09日08:28 | 来源：光明日报
小字号

原标题：走出校园“小世界” 迈进社会“大课堂”

“没想到，这里的企业数字化发展得如此之快！”近日，在福建省莆田市一家体育公司内，经过实地探访后的福建师范大学经济学院2022级学生林可欣对记者感叹道。

车间里，只见智能机器人灵活精准地完成着各项生产任务；大数据屏幕实时展示着生产进度、库存情况及市场需求，为决策提供有力支持；云计算平台则像一张无形的网，将企业的各个环节紧密相连，实现了信息的无缝对接与高效共享。

今年7月起，福建师范大学组建了515支重点实践队，3300余名师生前往全国23个省（区、市）调研。青年们用脚步丈量祖国大地，在实践中受教育、长才干、作贡献。他们行走在祖国各地，用实际行动贡献青春智慧与力量。

“课堂‘行走’在路上，有利于我们不断优化培养方案，为国家和社会输送更多高素质的经济人才。未来，我们将继续带领广大学子在实践中践行理念，在社会大课堂中学真知、悟真谛、长真才。”福建师范大学经济学院党委副书记叶龙祥对记者说。

近年来，福建师范大学经济学院组织近百支暑期社会实践队、2000多名经院学子奔赴全国各地开展暑期三下乡社会实践活动，以暑期社会实践拓宽经研青学堂的边界，助推经行考察团发挥先锋模范作用，培养脚踏实地的人才。

在江西省于都县祁禄山红军小镇，福建师范大学“青年马克思主义者培养工程”大学生骨干培训班学员、马克思主义学院实践队联合开展“重温为民初心，走好新时代长征路”社会实践活动，参观革命旧址、重走长征小道，对话老党员、体察老区新变革，在行走的“大思政课”里上好历史大课、理论大课、情怀大课。“当我踏入红军小镇，那段烽火岁月的厚重与革命先烈的英勇无畏深深地触动了我。漫步在小镇的每一处，都仿佛听到历史的故事在耳边回响，这让我心灵深受震撼，也让我更加珍惜当下的和平生活。”福建师范大学马克思主义学院硕士研究生苏弘戬说。

“今年暑假社会实践活动精彩纷呈，行前听取专家指导，奔赴全国各地进场馆、进社区、进政府、进学校考察学习交流。让课堂‘走起来’，同学们在实践中更加努力学深、学透专业知识，为社会作贡献，凝聚青春力量、彰显青年担当。”福建师范大学团委书记周延锋说。

（记者 冯家照 高建进）

(责编：李昉、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部