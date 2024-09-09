原标题：走出校园“小世界” 迈进社会“大课堂”

“没想到，这里的企业数字化发展得如此之快！”近日，在福建省莆田市一家体育公司内，经过实地探访后的福建师范大学经济学院2022级学生林可欣对记者感叹道。

车间里，只见智能机器人灵活精准地完成着各项生产任务；大数据屏幕实时展示着生产进度、库存情况及市场需求，为决策提供有力支持；云计算平台则像一张无形的网，将企业的各个环节紧密相连，实现了信息的无缝对接与高效共享。

今年7月起，福建师范大学组建了515支重点实践队，3300余名师生前往全国23个省（区、市）调研。青年们用脚步丈量祖国大地，在实践中受教育、长才干、作贡献。他们行走在祖国各地，用实际行动贡献青春智慧与力量。

“课堂‘行走’在路上，有利于我们不断优化培养方案，为国家和社会输送更多高素质的经济人才。未来，我们将继续带领广大学子在实践中践行理念，在社会大课堂中学真知、悟真谛、长真才。”福建师范大学经济学院党委副书记叶龙祥对记者说。

近年来，福建师范大学经济学院组织近百支暑期社会实践队、2000多名经院学子奔赴全国各地开展暑期三下乡社会实践活动，以暑期社会实践拓宽经研青学堂的边界，助推经行考察团发挥先锋模范作用，培养脚踏实地的人才。

在江西省于都县祁禄山红军小镇，福建师范大学“青年马克思主义者培养工程”大学生骨干培训班学员、马克思主义学院实践队联合开展“重温为民初心，走好新时代长征路”社会实践活动，参观革命旧址、重走长征小道，对话老党员、体察老区新变革，在行走的“大思政课”里上好历史大课、理论大课、情怀大课。“当我踏入红军小镇，那段烽火岁月的厚重与革命先烈的英勇无畏深深地触动了我。漫步在小镇的每一处，都仿佛听到历史的故事在耳边回响，这让我心灵深受震撼，也让我更加珍惜当下的和平生活。”福建师范大学马克思主义学院硕士研究生苏弘戬说。

“今年暑假社会实践活动精彩纷呈，行前听取专家指导，奔赴全国各地进场馆、进社区、进政府、进学校考察学习交流。让课堂‘走起来’，同学们在实践中更加努力学深、学透专业知识，为社会作贡献，凝聚青春力量、彰显青年担当。”福建师范大学团委书记周延锋说。

（记者 冯家照 高建进）

(责编：李昉、李依环)