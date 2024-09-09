原标题：我国首次发现龟鸟共生足迹组合

湖畔鸟类与龟类造迹者场景复原图 张旺绘图

中国地质大学（北京）、甘肃农业大学、临夏世界地质公园刘家峡恐龙博物馆等单位的联合科研团队7日宣布，其在甘肃永靖下白垩统河口群的红色砂岩中发现了一批重要的足迹化石，其中包括我国首道古龟类行迹和首组龟鸟共生足迹组合。成果论文日前发表在国际地学学术期刊《白垩纪研究》上。

甘肃永靖是中国著名的白垩纪早期化石产地，发现过大量保存完整的恐龙骨骼、恐龙足迹等重要化石。2020年至2022年间，在永靖县关山乡红楼村、太极镇孔家寺村以及刘家峡恐龙国家地质公园内先后发现了6处早白垩世足迹点。所有足迹均保存于下白垩统河口群的红色砂岩中，6处足迹点中的5处发现了鸟类足迹。其中有一处伴生有龟类足迹，另一处足迹点保存有鸟脚类足迹。

新发现的5处鸟类足迹点中的足迹长度范围为3至4厘米，与此前河口群发现过的李氏韩国鸟足迹非常相似，研究团队将新发现的足迹鉴定为韩国鸟足迹属。新发现的鸟类足迹分布密集且凌乱，还发现了大量的无脊椎动物遗迹，可能意味着该足迹点原为一处食物充足的鸟类觅食场所，这与现生滨鸟的习性相似。

孔家寺足迹点还发现了中小型的龟类足迹，其中可以识别出成对的前后足迹，这是首道确切的古龟类行迹，其保存状态与规律性都优于此前国内的发现。根据形态特征，研究团队将其鉴定为龟足迹属，并推断这些龟足迹可能是龟类沿着浅水的水底“行走”时造成，也有可能是在浅水中游泳，脚蹼偶尔在水底借力时留下。其中一些龟类足迹明显地被鸟类足迹覆盖，说明龟类足迹先于鸟类足迹形成。这为我们描绘了一幅远古的生态景象：龟类在较浅的水中行走或游泳嬉戏留下了脚印，随着水位下降，该区域暴露出来，大量的鸟类到达该地区觅食，导致鸟类足迹与龟类足迹重叠。

唯一一个没有发现鸟类足迹的化石点发现了长为16.6厘米的较为对称的三趾型足迹。根据形态特征，研究团队将其鉴定为鸟脚类的卡利尔足迹属。根据足迹特征来看，它们应该是一些体型较小的直拇指龙类恐龙留下的。

此外，研究团队发现，中生代龟类足迹的尺寸与同地点其他四足类动物足迹的尺寸呈正相关。这表明，在中生代以恐龙为主的河岸环境四足动物群中，不同体型的动物适应的水深不同。这为科学家判断与划分古水深提供了新的方法。除此之外，本次研究也丰富了永靖早白垩世恐龙动物群，为研究该地区的古生态提供新的材料。

研究团队由中国地质大学（北京）副教授邢立达、博士生陈祈妍，甘肃农业大学教授李大庆与临夏世界地质公园刘家峡恐龙博物馆馆长尤文泽等人组成。（记者王美莹）

(责编：李昉、李依环)