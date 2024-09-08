新华社北京9月8日电 庆祝第40个教师节暨全国教育系统先进集体和先进个人表彰活动8日在京举行。全国585个单位、1790人受到表彰。

在中华人民共和国成立75周年和第40个教师节到来之际，为大力弘扬教育家精神，营造全社会尊师重教浓厚氛围，激励全国广大教师和教育工作者落实立德树人根本任务，积极投身教育强国建设，人力资源社会保障部、教育部决定授予中央财经大学金融学院等585个单位“全国教育系统先进集体”称号；授予刁荣春等716名同志“全国模范教师”称号；授予于渊等895名同志“全国优秀教师”称号；授予王彦平等80名同志“全国教育系统先进工作者”称号；授予王军等99名同志“全国优秀教育工作者”称号。

教师节设立以来，广大教师牢记为党育人、为国育才使命，扎根三尺讲台，潜心教书育人，始终同党和人民站在一起，以赤诚之心、奉献之心、仁爱之心投身教育事业。教师队伍中涌现出一大批优秀教师典型，用实际行动支撑起了世界上规模最大的教育体系，凝练铸就了教育家精神的时代底色与崇高品质，是党和人民可以信赖与依靠的大国良师。

与会同志表示，广大教师和教育工作者要充分思考和认识教育所处的历史方位、所面临的复杂内外环境、所肩负的崭新使命，切实增强服务教育强国建设的政治自觉和历史主动，努力培育一流人才、创造一流成果、作出一流贡献，做到有所作为、大有作为，奋力书写好教育强国建设的“强师”答卷。

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