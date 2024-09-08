赵婀娜

今年是新中国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年。在秋日朗照、硕果累累的时节，我们迎来了第四十个教师节。让我们心怀炽热，向躬耕三尺讲台的1891.8万名人民教师致以祝福和敬意！

“心有大我、至诚报国的理想信念，言为士则、行为世范的道德情操，启智润心、因材施教的育人智慧，勤学笃行、求是创新的躬耕态度，乐教爱生、甘于奉献的仁爱之心，胸怀天下、以文化人的弘道追求”，去年教师节到来之际，习近平总书记深刻阐释中国特有的教育家精神的丰富内涵和实践要求。日前，中共中央国务院《关于弘扬教育家精神加强新时代高素质专业化教师队伍建设的意见》印发，提出把加强教师队伍建设作为建设教育强国最重要的基础工作来抓，强化教育家精神引领。

对教师的尊重，是印刻在中华民族文化基因里的。自古以来，中华民族就有尊师重教、崇智尚学的优良传统，正所谓“国将兴，必贵师而重傅；贵师而重傅，则法度存”。在中华民族5000多年文明发展史上，英雄辈出，大师荟萃，都与一代又一代教师的辛勤耕耘是分不开的。历史不断证明，国家的发展进步与尊师重教紧密相连，尊师不仅兴教，还可兴邦。

新中国成立以来，我国教育发生了翻天覆地的变化，尊师重教的传统得以赓续、弘扬。从开展大规模扫盲运动到正式恢复高考、实行九年制义务教育，从大力兴办师范教育到设立教师节、颁布《中华人民共和国教师法》，党和国家对于教育高度重视，教师的社会地位得以改善、待遇得以提升。锐意进取、攻坚克难，教师队伍建设走过了强根基、优结构、促保障的历史进程，广大教师的荣誉感、幸福感、认同感稳步提升。坚守讲台、潜心育人，广大教师也用大爱与智慧，为国家发展提供源源不断的人才智力支持，化作不竭动能，托举起站起来、富起来、强起来的光辉足迹与历史荣光。

时代车轮滚滚向前，标刻着中国新的发展方位。

进入新时代，面对强国建设的时代使命，面对人民群众对于公平而有质量教育的热切向往，“大力培养造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍”成为时代所需、人民所盼。以习近平同志为核心的党中央将教师队伍建设摆在突出位置，作出一系列重大决策部署。教师的培养层次、专业能力和专业知识储备水平不断提高，教师队伍建设领域形成了科学规范、系统完备、有效管用的政策制度体系，教师思想政治和师德师风建设持续强化……优秀人才竞相从教、广大教师尽展其才、好老师不断涌现的良好局面日渐形成。

尊师，被喻为“向着未来奔跑”。意指瞩目当下，更关乎未来。

从顶层战略部署，将教师工作摆到极端重要的战略位置；到完善体系建设，建设中国特色的高水平教师制度体系；再到大力弘扬风尚，让尊师重教成为全社会的文化与行动自觉……高位谋划、系统推进，必将汇聚起强大信心与大国之师的磅礴力量，推动教育大国迈向教育强国，实现中华民族伟大复兴。

倡导和弘扬教育家精神，是鼓励广大教师立德修身、敬业立学的必要之举，是一体推进教育、科技、人才工作，为全面建设社会主义现代化国家提供基础性、战略性支撑的应有之义，也是强基固本，为国家强盛、民族复兴筑基的时代呼唤。

以教师之强奠基教育之强，以教育之强奠基国家之强。怀抱对三尺讲台的热爱，怀抱对点亮更多孩子人生之路的期许，怀抱对上好每一节课的坚守，怀抱攻坚克难、勇于创新的锐气，与时代同行，响应时代呼唤，在中国式现代化宏伟事业中，广大教师必将勇毅担当，书写教育报国的荣光！

致敬人民教师！

《 人民日报 》（ 2024年09月08日 06 版）

(责编：白宇、卫嘉)