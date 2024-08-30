编者按：如何“三位一体”统筹推进教育、科技、人才力量，加快催生新质生产力？高校在新质生产力发展中承担着怎样的责任？又会遇到怎样的机遇与挑战？来看北京工业大学的行动。

从“科促会”到“高促会”

2024年4月27至29日，中关村论坛首次设立的高校科技成果转化促进大会（简称“高促会”）在北京工业大学（简称“北工大”）奥运场馆如约而至。

相较于2023年举办的只为推广北工大自家成果的科技创新成果转化促进大会（简称“科促会”），2024年这场高促会，面向全国高校，坚持更高起点谋划、更高标准推进，最终实现高质量落地。

从“科促会”到“高促会”，这一迭代升级充分彰显了北工大秉持“植根首都、科技报国”初心使命，深度融入服务北京国际科技创新中心建设的坚定决心和有力行动。

在高促会展览区，聚焦6大未来产业，全国代表性高校480项前沿硬科技成果集中亮相，吸引了科研人员、投资者、企业人士高密聚集、频频对接，促成了技术、资本、市场的“直面对话”，为高校科技成果的转化开辟了一条捷径。

近年来，作为助力北京国际科技创新中心建设的主要路径之一，北工大持续构建“一分两化三协同”育人矩阵，包括：分层次创新创业课程、全程化精准化人才培育孵化支持网络、校地企三方协同育人，着力培养敢闯会创的新时代“双创”人才。

“大家可以看到，这些中关村高新技术企业都是源自学生科创团队。”伴随着讲解员的讲解，众多企业人士来到高促会特别设立的学生科创板块。通过这个板块，学生科创团队可以面对面倾听企业人士的宝贵建议，这对于学生科创团队推广成果、升级产品、发展企业、赢得市场都大有裨益。

在3天的会期里，高促会的国际影响力持续攀升，国内外来自119所高校、310家企业、135个创新生态伙伴的1万余人线下参会。德国国家工程院院士葛兴福在谈到参加高促会的感受时说：“一所高校搭平台，汇聚各方创新主体，这在德国是不可能的。”

关键处落子，校地企协同

“深耕朝阳、联动通州、拥抱亦庄、布局怀柔，牵手北京市其他13区、龙头企业、头部高校和科研院所。”这是北工大坚持规划引领，聚焦北京国际科技创新中心建设需求，着力构建的“1+3+N”融合发展体系。其中，不断深化与属地朝阳区的密切合作，是“1”字当头的首要任务。

2023年10月16日，由北京市朝阳区人民政府和北京工业大学共建的北工大山河湾谷创新区正式启动建设。这是北京首个由政府和高校共建的环高校创新区，承载着区校双方持续深化协同，做好同题共答，以更大作为融入服务北京国际科技创新中心建设的信心决心和蓝图愿景。

该创新区以北工大平乐园校区为核心，辐射朝阳南部九龙山、十里河/西直河、百子湾、欢乐谷地区。作为创新“链主”，在不到一年的建设时间里，北工大充分发挥创新区各类创新要素高密度高频度大规模聚集的优势，持续推动创新链产业链资金链人才链深度融合。目前，“推动北工大山河湾谷创新区高质量建设”已列入2024年北京市重点任务清单，成为北工大助力北京国际科技创新中心建设的首要支点。

伴随着创新区建设逐渐步入正轨，北京山河湾谷创新学院揭牌成立。依托该学院，北工大充分发挥多学科交叉融合的优势，设置技术转移专业学位，开展技术转移方向研究生教育试点，系统培养技术经理人，为北京国际科技创新中心建设构建知识产权管理与技术转移专业人才培养的高地。

与大兴区共建氢能研究院，与怀柔区共建物质科学研究院，与亦庄共建高端装备产教融合基地，与相关行业头部单位签署合作协议……，这些校地企协同发展过程中的关键落子，相继布局、有序推进，逐步形成了教育科技人才工作垂直整合，场景牵引、项目带动、人才汇聚、平台支撑水平拉开的工作格局，成为北工大深度融入服务北京国际科技创新中心建设的重要区域支点。

从“书架”走向“货架”

一直以来，北工大高度重视校企合作和科技成果转化工作，面向市场需求提升科技供给能力和匹配度，打通“样品-产品-商品”全链条，让更多成果从“书架”走向“货架”。

近年来，北工大率先实践“先赋权后转化”“先使用后付费”的改革尝试，凝练打造了“高效率科技成果转化释放创新活力，高层次有组织科研服务北京国际科技创新中心建设，高水平科技创新支撑高质量人才培养”以及“创新驱动有得转，激发活力愿意转，健全制度能够转，配备队伍帮助转，校地协同成功转”的“三高五转”科技成果转化“北工大模式”，在创新源头、内驱动力、流程路径、转化队伍、空间布局等方面协同发力，有效解决了成果不愿转、 不敢转、不能转的难题。

北工大张跃明教授团队RV减速器项目的转化过程就是鲜活的案例。学校基于张跃明教授团队多年的技术积累与科研攻关，针对 RV 减速器技术特点、 应用领域、市场需求、预期经济和社会效益等方面进行充分调研，整理产业化需求，促成技术转让合同签订，实现在北京亦庄开发区建厂生产，形成了“校内前沿技术研发-亦庄研究院产业应用技术升级和产品孵化-河北产业化生产”的京津冀联动发展新生态。截至2023年底，产能达15万台，成为学校助力北京国际科技创新中心建设、服务京津冀协同发展的典型代表。

近日，北工大举行党委常委会（扩大）会议、党委理论学习中心组学习及专题研讨会，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，围绕统筹推进教育科技人才体制机制一体改革赋能学校高质量发展、助力北京国际科技创新中心建设进行深入研讨。校党委书记姜泽廷表示，“围绕科技创新与成果转化，学校将深化推进深度融合，继续打通和拓展人才引进渠道，完善健全交叉学科人才培养、科研成果转化、成果评价机制，强化平台信息整合与资源共享，发挥交叉科研平台最大效益，坚持学科牵引，布局前沿创新研究平台及团队，以改革创新为学校高质量发展蓄势赋能。”

面向未来，北工大将持续狠抓“双一流”建设，促进政治生态、创新生态“两态互育”，推动科技硬实力、文化软实力、办学治校综合能力“三力并进”，在深度融入服务北京国际科技创新中心建设之路上继续走在前、作表率，展现出应有担当和更大作为，为加快建设科技强国、实现高水平科技自立自强作出新的更大贡献。

来源：前线客户端

(责编：郝孟佳、熊旭)