原标题：教师队伍建设量质齐升

8月29日，国新办举行新闻发布会，介绍《中共中央国务院关于弘扬教育家精神加强新时代高素质专业化教师队伍建设的意见》（以下简称《意见》）有关情况。据介绍，自1985年设立教师节以来，我国教师队伍建设量质齐升，取得历史性的成就。全国专任教师从1985年的大约931.9万增长到2023年的1891.8万，学历层次稳步提升，教师教育体系不断健全。

大力宣传弘扬教育家精神

教育部副部长王嘉毅介绍，《意见》以教育家精神引领高素质专业化教师队伍建设，从加强教师队伍思想政治建设、涵养高尚师德师风、提升教师专业素养、加强教师权益保障、弘扬尊师重教社会风尚五个方面提出重要举措。“这是在我国由教育大国向教育强国系统性跃升的关键历史节点上，对弘扬教育家精神，打造支撑教育强国的高素质专业化教师队伍作出的全面系统部署，是新时代新征程强教强师的纲领性文件。”

王嘉毅介绍，近一年来，教育部通过多种方式大力宣传弘扬教育家精神。第一，遴选优秀教师组成宣讲团，赴全国各地开展教育家精神巡回宣讲。第二，会同中央党校开展专题培训，实现全国25万名中小学书记校长全覆盖培训，推动学校践行教育家精神。第三，开展“春节回家看老师”弘扬教育家精神大型互动活动，引导社会大众感念师恩。第四，推出224个一线教师校长践行教育家精神短视频，全网推送，通过教师感人事迹，激励广大教师见贤思齐。第五，开展教育家精神研究阐释，组织理论文章，结合实际，进行权威解读。第六，打造教育家精神宣传精品，开设“人民需要这样的教育家”专栏，推出《国家记忆·教育家精神》《大教育家》《大先生——中国教育名家列传》《老师，您好！》等，多方位、全角度、立体化宣传教育家精神。

进一步吸引优秀人才从教

第40个教师节即将到来，中国教育科学研究院院长李永智介绍，40年来，教师队伍学历层次稳步提升。2023年，小学本科及以上学历的教师占比达到了78%，比2012年增加了45个百分点；初中本科及以上学历教师占比达到了93%，比2012年增加了22个百分点。教师队伍的职称结构更加优化，高级职称教师占比显著增加，特别是中小学正高级教师岗位的设置，强化了教师工作的专业性。目前累计评聘中小学正高级教师28125名。中等职业教育“双师型”教师占比从2012年的25.2%增加到2023年的56.7%。

“40年来，教师教育体系不断健全。建立了由226所师范院校和近600所非师范院校共同参与的中国特色教师培养体系。办学层次实现了从‘中专、大专、本科’老三级向‘大专、本科、研究生’新三级的跃升。”李永智说，“国培计划”建立起5年一周期的教师全员培训制度，国家、省、市、县、校五级研培体系不断完善；“国优计划”支持以双一流高校为代表的高水平高校吸引、选拔、培养研究生层次的优秀人才从教，为中小学输送优秀教师。

“我们将进一步拓宽优秀教师培养渠道，继续实施好师范生公费教育，让师范类专业‘更吃香’；实施教师定向培养，让欠发达地区教师‘更优秀’；实施‘国优计划’，拓展优秀教师培养‘新渠道’。”王嘉毅表示，支持各地结合本地实际探索更多培养优秀教师新模式，为教育强国建设培养更多具有深厚教育情怀、知识功底扎实、教书育人能力突出的优秀教师，服务支撑教育强国建设。

教育部教师工作司司长俞伟跃表示，教育部将会同有关部门进一步做好以下工作：深化教师资格制度改革，建立完善符合教育行业特点的教师招聘制度；推进教师评价改革，突出教育教学实绩，注重凭能力、实绩和贡献来评价教师，坚决克服唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子等现象，推进发展性评价；适应小班化、个性化教学需要，优化教师资源配置，进一步加强紧缺薄弱学科教师的配备；建立健全高校产业兼职教师管理和教师企业实践制度，推进教师管理数字化改革，以新技术融合提升教师管理效能。

（记者 刘博超）

(责编：李昉、郝孟佳)