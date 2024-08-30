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加速推进企业主导的产学研深度融合

西安交通大学党委书记 卢建军
2024年08月30日08:37 | 来源：科技日报
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原标题：加速推进企业主导的产学研深度融合

卢建军 西安交通大学党委书记

卢建军 西安交通大学党委书记　　

　　党的二十届三中全会指出，教育、科技、人才是中国式现代化的基础性、战略性支撑。习近平总书记强调，发展新质生产力，必须进一步全面深化改革，形成与之相适应的新型生产关系。习近平总书记还强调，深化科技体制、教育体制、人才体制等改革，打通束缚新质生产力发展的堵点卡点。

　　教育科技人才一体化推进是发展新质生产力的必然逻辑。科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力。加快发展新质生产力，科技创新是核心要素，能够催生新产业、新模式、新动能；教育是基础和先导，能够培养创新型人才，促进科技创新，提高全社会的生产效率；教育、科技、人才的良性循环是动力保障，现代化产业体系则是产业根基。总的来说，发展新质生产力靠科技创新，科技创新靠人才，人才靠教育。三者相互联系、相互影响、相辅相成，只有把三者有机结合、统筹推进，才有助于打通束缚新质生产力发展的堵点卡点，让各类先进优质的生产要素顺畅流动。

　　产学研深度融合是教育科技人才一体化推进的突破口。要强化企业创新主体地位，发挥高校基础研究主力军和重大科技突破生力军作用，以企业主导的产学研深度融合为突破口，将科技、人才和创新所涉及的政府、企业、高校、科研机构、金融机构等主体组成新的融合系统和创新生态，以人才为核心、企业为主体、市场为主导优化配置各类资源，从而打通创新链、融合产业链、引入资金链、共享人才链，构建适应新质生产力发展的新型生产关系，服务经济社会高质量发展。

　　加速推进企业主导的产学研深度融合，发展新质生产力。推进企业主导的产学研深度融合，需要深刻理解和把握融合的基础、关键和途径，解决好“企业主导什么、怎么主导，校企融合什么、在哪融合、怎么深度融合”等问题，探索教育科技人才一体化推进体制机制。

　　保障高质量的科技供给。聚焦现代化产业体系建设的重点领域和薄弱环节，开展原创性、引领性的科技攻关，在人工智能、量子科技、机器人、绿色化工与新材料等战略前沿领域布局建设科研平台，开辟高质量发展的新领域新赛道。瞄准未来科技和产业发展制高点，在未来能源、智能装备、先进材料、基础软件、医工交叉等领域，建设“从0到1”前沿中心和“卡脖子”难题研究中心。强化全国重点实验室等科研平台与区域重点产业的对接，促进科技创新活动和产业发展精准对接、高效融通，为传统产业升级、新兴产业壮大、未来产业培育提供科技和人才支撑。

　　强化企业科技创新主体地位。深刻领会“企业主导”的内涵和重要意义，打破“甲乙双方、一纸合同、一个项目、一笔经费”校企传统合作模式，建立企业作为技术创新决策、研发投入、科研组织、成果转化主体的校企深度融合创新联合体，按照“双管理、双首席、双签字、双导师”原则管理运行，形成“科学家+工程师”团队，构建“企业出题、校企共同凝练课题、揭榜挂帅领题、师生共同答题、校企共同评价”机制，打通基础研究、应用研究、技术开发和产业化的科技创新链条，在“0—1—N”和“N—1—0”反复迭代过程中加快产品技术升级，在重大科研任务攻关、有组织科研环境中培养创新人才。

　　拓宽科技成果转化应用。建立以大企业为基础的孵化器，弥补教师创业在管理、市场、融资等方面的欠缺，支撑中小微企业成长发展，提升孵化成功率。发挥国家大学科技园、国家技术转移中心作用，建设成果转化概念验证中心、科技成果超市，线上开展科技成果转化项目交易，线下推进成果展示、项目路演等活动，打造高效便利的科技成果转移转化交易平台。建立专职科技经纪人团队，及时掌握最新取得突破的技术成果，并第一时间向企业和金融机构推介。建立以种子基金、天使基金等为代表的金融支持体系，打造加速器、产品发布中心、众筹平台等成果转化运营创新平台，促进科技成果高水平创造、高效率转化。

　　西安交通大学实施“产教融合、协同育人”创新工程，加快推进企业主导的产学研深度融合，已与200余家领军企业签署共建联合研究院协议，建立77个校企深度融合创新联合体，组建由66名职业化科技经纪人组成的团队，引入80多支种子、天使基金和265家金融机构，转让专利许可1000余件。西安交通大学建设教育科技人才一体化发展示范区，努力打造创新引擎，推动新时代西部大开发形成新格局。

(责编：郝孟佳、李昉)

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