于 荷

王清清和学生在一起

供图：教育部中外语言交流合作中心

2022年6月，刚走出大学校门的王清清参与了中国教育部中外语言交流合作中心的国际中文教育志愿者项目，在泰国北榄府的一所高中开启了她的国际中文教学之旅。

泰国的两年任教时光转眼过去，但在泰国每一天的辛勤工作都让王清清有新收获，也让“中文之花”在这里绽放。

我们是真诚的朋友

“初到泰国，除了对新生活的憧憬外，更多的是对未知事物的忐忑。但当我走上讲台的那一刻，看到学生们明亮的眼睛中释放出的善意，心一瞬间就安静了下来。”这是王清清第一次走上泰国讲台的真实感受。

学生们的中文基础比较薄弱，很多孩子不敢开口，王清清就主动走到学生中间，鼓励他们在课堂上多说多练，充分用中文表达想法，哪怕说错，也会给予赞赏。久而久之，学生们就开启了自觉用中文聊天的模式，口语水平也得到了显著提高。王清清还利用一切机会，鼓励学生参加学校组织的各类中国文化活动，如中文书写大赛、中文歌曲大赛、新年活动等。甚至一些原本内向的学生也开始走上舞台，用中文展示自己，这些改变让王清清为自己的努力付出感到欣慰。

对于王清清的付出，学生们看在眼里，也记在了心里。“在学校我听到最多的话就是‘老师我爱你’‘老师很可爱’，他们的赞赏让我越来越自信。”在王清清办公桌正对着的门口，总有小脑袋探进来对着她悄悄比个爱心。“只要看到他们的笑脸都会被温暖到。”王清清还记得，在泰国度过的第一个生日，学生和同事为她特别庆祝；每逢中国传统节日，大家还会亲手制作美食，与她一同分享节日的喜悦。

两年时间，王清清从新手变成经验丰富的教师。

“有人喜欢看中国影视剧，下课我们就一起讨论剧情，有人喜欢听中文歌，上课我就教他们唱。”王清清鼓励学生去中国留学，学习中文，感受中国的发展变化，很多学生在她的帮助下顺利进入了心仪的中国高校。

“无论是在学习还是情感上遇到挫折，他们都会和我说，我们似乎更像真诚的朋友。”王清清说。

拍视频讲述教学故事

“我是个喜欢分享生活的人，拍视频一直都是自己的业余爱好。”来到泰国后，王清清很快融入并喜欢上了这里的生活，她尝试着拍摄自己的教学故事和在泰国的生活趣事。

一开始，她的视频主要是为了拍给远在国内的父母看。“想让他们放心，每天都能看到我做了什么。”没想到，逐渐有许多网友关注到了她的作品，于是王清清将账号名称改为了“Max在泰国教中文”，专门为大家介绍自己在泰国开展中文教学的故事。在视频中，她记录日常生活，分享教学趣事，介绍泰国风土人情。

王清清的学生常常是视频中的主角。“学生们都特别喜欢出镜，经常和我一起拍些有趣的视频。视频发布以后，他们会主动分享，还会看中国网友的留言。”

王清清所拍的视频开始被越来越多的人看见，现在，她已经发布了上百条视频，拥有了上万粉丝，每条视频的点击量都十分可观。“在泰国的这些经历让我的国际中文教学故事丰富多彩。我努力做这些视频，就是想让更多人看到在海外有这么一群人为中文教育而努力。”王清清说。

很多学生用微信

与学生们相处久了，王清清觉得自己和他们之间几乎没有什么代沟。“比如我上学的时候会追星，结果和学生们一聊天，发现原来他们对中国的影视剧和明星也都了如指掌。有时候，一些中国的热门电视剧我还没有看，泰国学生们就已经看过了，他们还在课堂上向我推荐。”王清清说。

“除了影视剧，学生们还非常喜欢听中国古风歌曲，看古风小说。在泰国书店的畅销书区，也能看到中国古风小说，有中文原版的，也有译成泰文版的，特别受欢迎。”

王清清还观察到，很多泰国学生都在使用微信，特别是学习中文的学生都能熟练地使用各种中国的社交APP，并且很愿意在上面与中国人聊天，以提高自己的中文水平。

中文在泰国的受欢迎让王清清感触颇深。她仍然记得第一次在泰国过中国传统节日春节时的场景，“没想到泰国人这么喜欢中国的传统节日。在曼谷街头，好多泰国女生穿着汉服、旗袍，让我感觉像是回到了中国”。

在王清清任教的这所高中里，每个年级都开设了中文班。“将来，这些学生中很大一部分人会选择到中国留学，或到中国工作。”王清清希望，未来学生们能为中泰两国的交流合作作出贡献。

(责编：李依环、李昉)