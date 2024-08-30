闫 伟 朱 斌

《边水往事》剧照。

《玫瑰的故事》剧照。

《海天雄鹰》海报。

《九部的检察官》剧照。

《孤舟》剧照。

本文配图均由出品方提供

每年暑期都会涌现出一些热播剧、精品剧。相较其他时段，暑期剧集面向的观众更偏重青少年群体，题材更为丰富多样。除了一些大制作外，受欢迎的季播剧也会选择在暑期这个节点推出新一季，以获取更好的传播效应。

截至8月底，2024年暑期荧屏上相继涌现出《玫瑰的故事》《海天雄鹰》《唐朝诡事录之西行》《幸福草》《九部的检察官》等精品力作。这些作品更加关注大时代背景下普通个体的奋斗与梦想，更加注重在讲故事层面寻求创新与突破，也更加成熟地将IP思维贯注到内容创作与产业升级中。作为中国剧集发展中一个有价值的截面，暑期作品为行业的未来走向提供了借鉴和启示。

时代性和创新性兼备

今年暑期较为集中地展示了一批凸显国家形象、弘扬时代精神的作品。这些剧集立足国际视野，努力拓展时代主题表达的类型样式。作为国家广播电视总局“一带一路”题材重点电视剧项目，《幸福草》以福建农林大学林占熺教授团队的援外经历为素材讲述故事。继《埃博拉前线》《欢迎来到麦乐村》等聚焦援外医疗救治之后，该剧将目光投向援外工作者“科技扶贫”“绿色外交”的生动实践，不仅展现了中国菌草技术团队在受援国地区的大爱情怀和奉献精神，也在技术传授过程中对当地族群的文化习俗、贸易规则乃至部落冲突等进行深描，从中体现人类命运共同体守望相助的理念。

这些剧集艺术化呈现了关键领域的技术创新，彰显剧集的感召力和影响力。在以航母舰载机试飞员为主人公的剧集《海天雄鹰》中，舰载机技术攻坚、试飞员训练、飞行特技展示等画面亮相荧屏，令观众精神振奋。尤其是开篇20世纪60年代中国飞行员在设备落后条件下以弱击强的战斗场景，从跨越时空的历史记忆中展现出代代相传的英雄主义精神。《赤热》《梦想城》则聚焦芯片、大数据、人工智能等信息技术核心产业，颂扬新生代创业者的热血担当。这些剧集和当下很多主旋律剧集一样，通过现实主义精神和浪漫主义情怀的结合，展现青年志士“为国筑器”、拼搏进取的理想情怀，不断赋能国产剧构筑新的精神高地、攀登新的艺术高峰。

这些剧集还深入挖掘现实生活，展现新时代城乡面貌。根据报告文学《看万山红遍》改编的《沸腾的群山》，展现了党员干部带领当地群众建设家乡，将丹山特区从资源枯竭典型转变为绿色发展样板的曲折历程。这些作品的成功播出证明，创作者只有真正深入生活、扎根人民，才能深刻诠释出时代发展与个体命运的深层逻辑关联。

日常性和传奇性交融

当下的影视工作者注重通过日常生活的写照，追求高尚人格的塑造与超越，在传奇经历的刻画中锚定真实细节。暑期剧集在这方面的处理不乏亮点。

一方面，一些剧集以“生活流”叙事手法书写了静水流深、细密绵长的温情桥段。在现实题材领域，今年暑期的不少剧作通过各式各样的职场或生活状态，呈现人物的心理成长。《玫瑰的故事》将都市女性的妥协与坚持、羁绊与自由、平凡与梦想等体现得淋漓尽致，以鲜明的爱情观、家庭观和生命观给予观众人生启迪。《前途无量》结合专业化的职业情境与戏剧化的故事铺展，讲述了银行人维护行业纪律、提升职业价值的“突围”故事。这些作品展示了生活真谛、职业理想等，使不少观众产生共鸣。

暑期的古装剧因温馨的日常生活桥段和轻喜剧色彩为观众喜闻乐见，这些剧集也越来越注重倡导正向价值观。《柳舟记》中，女主角柳眠棠的生活轨迹从经营瓷器店的商贾日常，跃迁到随夫征战边关、卫戍百姓的宏大图景，既有细腻动人的儿女情长，更昭示出深厚的家国情怀与坚定信仰。《四方馆》中，男主角元莫作为大雍接待周边各地来访的“四方馆”事务官，在流民安置、岁考监察、会盟事宜等工作中步步进阶，在处理关键案件的同时完成了自我蜕变。这些以布衣百姓为主要人物的古装生活剧，为观众呈现出丰富多彩的历史图景。

另一方面，传奇性有赖于真实感的烘托。《错位》《九部的检察官》在层层揭秘真相的同时，凸显出不同人物的复杂多面。前者以刑警视角切入离奇案件，从每一个物件留下的线索抽丝剥茧，体现出刑侦工作者的缜密推理和正义使命。后者聚焦未成年人检察工作，通过检察官经办未成年人刑事案触发的家庭、校园等社会议题，为青少年身心健康成长作出镜像警示。

此外，当下创作者注重为传奇经历和情感故事提供真实历史背景或生活场景。《孤舟》讲述江南中国共产党地下情报工作者惊心动魄的经历，怡园、观前街、雕花楼等实景为故事提供了独特的空间调度与审美效应。被称为暑期荧屏“黑马”的《边水往事》，从剧中的矿场、丛林场景到自创语言“勃磨语”，力图追求细节真实和生活质感，以现实主义手法将“三边坡”这一虚构的边陲之地具象展现，彰显了恶劣生存条件下主人公的善念。

季播效应与IP价值凸显

今年暑期荧屏一个值得关注的现象，是《唐朝诡事录之西行》《庆余年2》《长相思2》等续集接连与观众见面。它们基本延续前作的原班人马，在影像风格、叙事手法上也维持了既有的艺术水准，并力求以深厚的民族文化来丰富故事中的世界，打造和延展具有民族化标识的IP效应。

对于以连续性为重要属性的剧集而言，续集若能形成一个圆融的故事时空，可以更稳定地吸引观众。《唐朝诡事录之西行》中的故事往往承接第一季，而且一些角色的性格和行为方式在上一季已埋下伏笔，而续集中除了扎实、绵密的推理之外，情节和人物还不断出现打动观众的闪光点。这些季播剧通过情节的串联叠加观众的印象与记忆，持续增强角色的立体感，也在每一季的衔接中照应前作的戏剧逻辑或案情因果，绵延、升华了季播剧的审美效果。

从更广阔的视野看来，当下创作者以中国叙事和中国美学打造独特的本土IP，实现“文化出海”，是剧集在国际传播格局中提升中华文化影响力的必然之选。传统文化特别是民间神话、民俗活动，也是剧集创作的资源宝库。《庆余年2》中的文臣、侠客群体遵循着儒家文化的传统伦理规范。这种基于历史文化创造的故事世界，更容易打造出符合民族审美的精神空间。

本年度的暑期剧集以精湛的艺术品质与精妙的情节构思，体现出国产剧集崭新的原创力与生命力，一些优质剧作在类型题材上作出了突破，以焕然一新的观感为大众提供了良好的视听供给。如何通过典型的人物命运更精微地折射时代波澜，如何找到传奇性与日常性更加交融的讲故事方式，如何在季播效应、IP价值等维度更加深刻地阐发文化意蕴与社会意旨，这些仍是中国影视工作者需要继续思考和探索的重要命题。

（闫伟系中国电视艺术委员会编辑部副主任；朱斌系江苏师范大学传媒与影视学院讲师）

(责编：李依环、李昉)