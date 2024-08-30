高 乔 谢婧繁

浙江省丽水市青田县华侨历史陈列馆里，一件件珍贵的老物件诉说着青田籍华侨华人远渡重洋、开基拓业的百年侨史，吸引“阳光童行”研学营的营员们驻足观看。这个研学营的营员有些特殊：他们都是因为父母出国务工创业而留守在青田的侨乡留守儿童。“阳光童行”研学营也是青田县妇联常年开展的“爱在侨乡”侨乡留守儿童关爱项目的一部分。

让陪伴不再遥远，让关爱没有时差，类似这样的关爱侨乡留守儿童的行动正在青田持续展开。

在研学中收获成长快乐

透着红光的炙热铁块缓缓下降，在接触水面的一瞬间，水花激烈翻腾，火焰猛然蹿起。在宁波钢铁有限公司工厂里，近距离观察钢铁淬火锤炼的过程，“阳光童行”研学营营员们发出阵阵惊叹。

“以前只在书本上学过钢铁是怎样炼成的，现在亲眼见到巨大的高炉、火红的铁水，真的太震撼了。”青田县实验小学学生陈德意说。

近日，青田县妇联与青田县慈善总会组织开展为期两天的“浙里有爱，阳光童行”山海协作工业研学活动，青田县妇联和社会公益组织叶姐工作室的志愿者们带领44名青田侨乡留守儿童来到宁波市北仑区，先后参观了宁波钢铁有限公司、张人亚党章学堂、中国港口博物馆、梅山湾沙滩公园以及吉利汽车生产基地等地。

“青田侨乡留守儿童多数由祖辈隔代抚养，他们很少有出门走走看看的机会。许多家长拜托我们带孩子出去开开眼界。”青田县妇联干部、叶姐工作室骨干志愿者叶一伟接受本报采访时说。

回应留守儿童需求

“阳光童行”研学活动中，性格有些内向但细心周到的营员姚博翰引起志愿者的关注——他总是默默地将椅子归位、帮忙整理会场，扶着门让其他孩子先行通过。志愿者了解到，姚博翰的父亲常年在巴西工作，姚博翰自8岁起就由祖辈照顾。

“每次都是爸爸主动联系我。”姚博翰说。隔着11个小时的时差用手机保持联系，是这对父子6年来已经习惯的相处模式。

近年来，叶一伟走访青田侨乡留守儿童上百次，她发现，侨乡留守儿童群体的成长环境有一些共性。首先，部分留守儿童的家庭经济条件并不理想，父母在海外未必能获得稳定、可观的收入；其次，跨国亲情意味着数年难得相聚一次；此外，亲子间沟通无法避免时差，隔代教育带来诸多局限，难以满足孩子全面成长的需求。

“研学活动让侨乡留守儿童能够到其他城市旅行、学习，帮助他们开阔视野，也让孩子们主动结交朋友，培养集体意识。”叶一伟说，今年，叶姐工作室开展了6次不同主题的研学活动：寻访红色足迹、参观现代工厂、了解侨乡历史、学习法律知识……“参与的孩子都很喜欢，觉得每一个主题都有收获。”叶一伟说。

多措并举关爱留守儿童

“通过你发的视频，才了解到我儿子还有这么活跃、大胆的一面。感谢你们一路上的陪伴，辛苦了！”“阳光童行”研学营结束后，一位家长在“侨娃家长群”中表达感谢。

据统计，侨乡青田县约有38.1万名海外华侨华人，分布在世界146个国家和地区。一些海外侨胞常年与子女分居两地，在侨乡生活的子女成为他们的重要牵挂。

针对这一侨乡特殊情况，青田县有关部门建立了“部门联动、家校配合、社会参与、海内外互动”关护侨乡留守儿童的工作体系，推出多项切实可行的举措：通过精准摸排为侨乡留守儿童建立“成长档案”；通过结对帮扶为留守儿童提供“爱心妈妈”的关照；开展集体生日、亲情家书、妈妈云端课堂等公益活动，让孩子们感受到亲情友爱的温暖……今年6月，“‘爱在侨乡’侨乡留守儿童关爱项目”被浙江省人民政府妇女儿童工作委员会评为“浙江省‘十四五’妇女儿童实事优秀案例”。

青田县妇联主席陈娇娥接受本报采访时表示，青田县妇联将继续推进侨乡留守儿童的关爱工作：一是扩大关爱覆盖面，努力使更多的侨乡留守儿童受益；二是更贴近侨乡留守儿童的实际需求，丰富关爱形式，做到精准对接，真正将关爱送进孩子们的心田；三是整合更多社会资源，动员更多社会力量参与，构建多元化的关爱保护体系。

(责编：李依环、李昉)