人民网北京8月29日电 （记者李依环）日前，山东大学举行艾兴院士诞辰100周年纪念大会暨机械工程学科高质量发展研讨会。会上，山东大学成立机械工程学院艾兴基金，将用于支持机械工程学科建设及发展。

作为我国切削加工研究领域的开拓者之一，中国工程院院士、山东大学机械工程学院教授艾兴生前长期致力于切削加工和刀具材料、超硬材料加工、复杂曲面加工等机械加工领域的理论与技术研究及应用，在国际国内机械工程教育领域和学术界享有很高的学术声誉。在近70年的从教生涯中，他始终恪守“捧着一颗心来，不带半根草去”的为师准则，培养了100余名硕士生、60余名博士生和博士后以及优秀的科技创新团队。

山东大学党委书记任友群表示，艾兴院士用一把“神刀”刻画出一个又一个“大国重器”，身上集中展现了教育家精神和科学家精神。全体山大人要把艾兴院士开创的事业守护好、发展好，把艾兴先生的精神传承好、发扬好，秉先生之志、承先生之风，敢闯敢创、团结奋斗，进一步勇担强校兴国历史使命，不断开创担当民族复兴大任的世界一流大学建设新局面。

山东大学校长李术才表示，艾兴院士一生为党和国家教育、科技事业不懈奋斗，彰显了心系家国、秉烛铸魂的高尚情怀，言为士则、行为世范的大师风范。全体山大师生要涵养先生之风、秉承先生之志、弘扬先生之魂，服务国家重大战略，加强基础学科、新兴学科、交叉学科建设和拔尖创新人才培养，为实现高水平科技自立自强发挥更多山大力量。

大会当天，《科教报国 为师楷模—纪念中国工程院院士艾兴百年诞辰》（教育读本）出版发行仪式举行。此外，来自南京航空航天大学、哈尔滨工业大学（深圳）、深圳大学、华南理工大学、西北工业大学、上海交通大学、厦门大学的专家、学者围绕先进制造领域话题作学术报告。

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