人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

反问句末尾的语气词（杜老师语文信箱）

2024年08月17日05:08 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

杜老师：

　　某篇文章中说：“难道我不想把工作做好么？”另一篇文章里说：“他会没有意见嘛？”请问这两个句子末尾的语气词用得是否妥当？谢谢。

　　甘肃读者  宋先生

 

宋先生：

　　这两个句子是反问句，虽然采用的是疑问句的形式，但表示的是语气强烈的肯定的语气,且都是用否定的形式说出肯定的意思。反问句有时不用语气词，有时则用“呢”或“吗”。这两个句子都宜用语气词“吗”，写成：

　　（1）难道我不想把工作做好吗？

　　（2）他会没有意见吗？

　　不宜用“么”代替“吗（ma）”。对于“么”，《现代汉语词典》从2012年第6版开始，在“同‘吗（ma）’”前加了一个“旧”字，写成“旧同‘吗（ma）’”。意思是，过去“么”有“同‘吗（ma）’”的用法，但是现在不可以这样用“么”了。因此不宜用“么”来代替“吗”。

　　也不宜用“嘛（ma）”代替“吗（ma）”。“嘛（ma）”处于句末时，通常有两种用法。一种是“表示道理或事实显而易见”。例如：人多力量大嘛。

　　另一种是“表示期望或劝阻”，也就是用于祈使句。例如：

　　（1）不会你就学嘛。

　　（2）别这么说嘛！

　　也就是说，“嘛”只用于陈述句跟祈使句末尾，不用于疑问句或反问句末尾。因此不宜用“嘛（ma）”代替“吗（ma）”。

　　《语言文字报》原主编  杜永道

(责编：岳弘彬、牛镛)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部