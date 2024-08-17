杜老师：

某篇文章中说：“难道我不想把工作做好么？”另一篇文章里说：“他会没有意见嘛？”请问这两个句子末尾的语气词用得是否妥当？谢谢。

甘肃读者 宋先生

宋先生：

这两个句子是反问句，虽然采用的是疑问句的形式，但表示的是语气强烈的肯定的语气,且都是用否定的形式说出肯定的意思。反问句有时不用语气词，有时则用“呢”或“吗”。这两个句子都宜用语气词“吗”，写成：

（1）难道我不想把工作做好吗？

（2）他会没有意见吗？

不宜用“么”代替“吗（ma）”。对于“么”，《现代汉语词典》从2012年第6版开始，在“同‘吗（ma）’”前加了一个“旧”字，写成“旧同‘吗（ma）’”。意思是，过去“么”有“同‘吗（ma）’”的用法，但是现在不可以这样用“么”了。因此不宜用“么”来代替“吗”。

也不宜用“嘛（ma）”代替“吗（ma）”。“嘛（ma）”处于句末时，通常有两种用法。一种是“表示道理或事实显而易见”。例如：人多力量大嘛。

另一种是“表示期望或劝阻”，也就是用于祈使句。例如：

（1）不会你就学嘛。

（2）别这么说嘛！

也就是说，“嘛”只用于陈述句跟祈使句末尾，不用于疑问句或反问句末尾。因此不宜用“嘛（ma）”代替“吗（ma）”。

《语言文字报》原主编 杜永道

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