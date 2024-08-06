原标题：暑期逢奥运，动起来更精彩

河南洛阳，小朋友们在体育公园内参加速度轮滑友谊赛。新华社发

孩子在江苏南京一家探险乐园体验“树上探险”活动。新华社发

湖南永州一学校运动场，孩子们参加足球训练。新华社发

这个夏天，巴黎奥运会激情燃遍全球，人们的运动热情不断升温。暑期是中小学生与体育梦想“亲密接触”的黄金时节。两个月的时间暂别课堂，中小学生们有更多精力，投身运动场。创意满满的体育作业，赛场上的奋力拼搏，遍布城乡的公益性运动资源，共同交织成这个夏天跃动的亮丽风景线。

体育作业科学有趣 运动健身成为日常

暑期伊始，广东惠州麦地小学二年级学生罗钰琳就手绘了一张彩色的假期计划表。她将“学会骑自行车”“每日运动1小时以上”的“小目标”列在最显眼处。除此以外，“10:30—11:30跳绳、自由活动”“16:00—17:00户外活动”“18:30—20:00散步、聊天、看动画片”——在“分时计划”中，她给自己安排了三段与运动有关的假日计划。

记者注意到，越来越多中小学将每日的运动健身视为学生暑期任务的重要组成部分，依据学生成长和身体发育特点，分学段、分年级为孩子们安排了易学易会、科学安全又不乏特色的暑期运动套餐。

天津市河北区光明小学要求学生每天至少锻炼1小时，每天上、下午各做一次眼保健操、广播操和校操，并从速度素质、力量素质、耐力素质、灵敏素质、柔韧素质项目中选取不少于2组作为锻炼内容。

“学校根据各学段学生身体发育特点推荐运动项目，如在‘力量素质’方面，一二年级学生练习坐姿收腿、连续蛙跳、立卧撑、平板支撑，五六年级学生练习蹲跳起、高阶俯卧撑、支撑交替摸肩、坐姿收腿等，我们也提示学生、家长选择每天上午凉爽适宜的时间，在安全的场地上进行锻炼，运动前做好充分的准备和放松活动。我们还引导学生和家长通过测量心率评估训练强度并记录，做到科学训练。”该校相关教师表示。

放眼全国，这样的暑期安排并非个例。江苏宜兴陶都小学利用特色体育活动创造了亲子协作的契机：一年级“夹球跳”——孩子将气球夹在膝盖处往前跳，跳至家长处将球交给家长，家长将球夹在膝盖处往回跳，中途要保证球不掉下；二年级“甩跳跳球”——用套有跳跳球的一只脚晃动跳跳球，使球以脚跟为定点旋转，同时另一只脚跳起来躲避跳跳球，以此循环；三年级“翻扣纸杯”——发令计时后，游戏参与者边抛接毽子边将纸杯翻扣过来……而在黑龙江桦川县冷云红军小学，老师为学生设计的摸高、象限跳、快乐飞盘、俯卧猜拳、“懒猫弓背”等体育项目同样有趣且充满互动体验感。

“与可以‘体现在纸面’的学科作业相比，体育作业的完成更需要家长的监督和配合，这也要求作业设置更具灵活性，更能鼓励亲子互动。”冷云红军小学校长鲁伟焱说，“暑期恰逢巴黎奥运赛期，学校引导学生了解一个喜欢的奥运项目并学习其规则，完成一篇‘奥运观赛日记’，让孩子们在感受奥运氛围的同时感悟体育精神。”

对于平时忙于学业的学生而言，社区的健身器材往往既熟悉又陌生。山东青岛长阳路小学学生有个特殊的暑期任务：重新“发现”周边的健身器材。该任务要求学生通过实地勘察或网络搜索等方式，了解家附近的公园、社区广场是否设有大众健身器械区，并设计一条从家到健身器械区的路线；通过实地查看、体验，了解健身器械基本使用方法、注意事项以及安全操作规范。“这份特殊的体育作业，旨在引导学生学会发现和利用身边资源，并在心中种下一颗体育健身的种子。”该校教师表示。

运动小将以赛促练，提升实战水平

“学会”“勤练”之余，“常赛”同样不可或缺。这个夏天，各地运动小将参与青少年赛事、以赛促练的热情不减。

篮球操激情跃动，篮球表演花样迭出，啦啦操展示赢得观众连连喝彩……不久前，北京市密云区举办的首届中小学生三人制篮球比赛拉开帷幕，吸引了全区36所中小学的62支队伍、近400名学生报名参赛。记者了解到，这个夏天密云区还将举办“运动暑相约，快乐无极限”2024年中小学生暑期线上跳绳、体能比赛，全区中小学、职业学校将参加1分钟跳绳速度赛、300个跳绳积分赛、体能打卡积分赛等赛事的角逐。

“我们边赛边练、以赛促练、提升水平，力争在新的学年里争取更大的荣誉，持续擦亮二中篮球这张‘金名片’。”密云区第二中学篮球“金牌”教头、全国劳动模范、学校体育部主任张洪斌对孩子们这个暑假的表现充满期待。

张洪斌介绍，暑期正是队员们提升实力、增长见识的好时光。他向记者展示了一份紧锣密鼓的暑期赛训安排：7月8日至20日，一年一度的北京市青少年篮球锦标赛，密云区首次报满了甲乙丙三个组别男女六支队伍，密云二中男女队独立组队参赛；7月底，在近三年北京市传统校赛场上夺得两亚一冠的密云二中男篮，代表北京参加在山东潍坊进行的全国传统校比赛；进入8月，高一新生入校，“新老交替”完成，校队计划用半个月的时间加强磨合，完善技战术体系；8月下旬，计划和北京市的高中、高校、俱乐部进行交流比赛，在实战中检验训练效果。

其他地区的青少年赛事同样精彩激烈。上海市暑期围绕34个项目举办体育精英系列赛、单项锦标赛和冠军赛等40个上海市最高级别青少年比赛，举办网球、体操、滑板等10个项目市级体育俱乐部联赛，以及足球、篮球、乒乓球等25个项目共33场少儿体育联赛。在云南，“奔跑吧·少年”云南省青少年各项目锦标赛开赛，射击、乒乓、武术、羽毛球的对决竞相上演，带动各州市多项青少年体育赛事开展。山东济南今夏在办好全国青少年校园足球邀请赛、市级中小学生体育联赛、青少年足球嘉年华等活动的同时，还在趵突泉、大明湖等景区和网红打卡地设置了俯卧撑、仰卧起坐、射箭、投壶等“潮流体育赛事”。

公益资源更普惠，让运动触手可及

在呼伦贝尔市内蒙古冰上运动训练中心，年初“十四冬”演绎的冰上激情虽然早已落幕，但在这个炎炎夏日里，冰球馆依旧热闹非凡。这天，海拉尔区铁路第一中学冰球队队员正在练习传接球配合。

“你看，冰球实战中攻防转换非常快，几十秒可能就要经历一次进攻、一次防守，也有越位的规则限制，所以需要不断强化短传进攻区的配合。”教练石光华在训练休息间隙向记者讲述，“冰球的观赏性正在于高速度、高对抗，是一项需要强身体负荷的运动，但光有个人技术还不行，要融合到整体中，形成合力。”

冬季漫长而严寒的呼伦贝尔，有开展冰上运动的天然优势。然而迫于升学压力，当地不少练出些成绩的孩子不得已在小学毕业或初中时“挂靴”，人才一度随着专业队解散而出现断档。通过体育单招政策，海拉尔区铁路第一中学在2021至2023年连招了三届冰球特长生，不但组建了37人规模的校队，还带动了当地更多初中生、小学生加入这项运动。

“十四冬”的举办如何促进校园冰球运动的发展？海拉尔区铁路第一中学校长方秀艳说：“得益于对赛事筹办和地方冰雪运动开展的重视，校园有了露天冰场和专业教练，呼伦贝尔市冰球协会成人队也会和校队交流切磋，打友谊赛。过去，夏天一般是让学生练体能或者旱地轮滑，训练效果肯定受些影响；现在，只要‘十四冬’场馆不承接比赛，我们每周三次上冰训练都可以保证。7月，我们的‘小将’去哈尔滨参加U16男子冰球比赛，在全国选手面前‘大显身手’。”

不止“十四冬”场馆，这个暑假，校内外体育资源进一步打通，孩子们享有的运动资源更丰富普惠、质优价廉。

6月中下旬，浙江嘉兴不少小学生家长就开始“抢游泳课”了。据悉，今年嘉兴把“为全市2万名以上3至5年级小学生开展游泳公益培训”列为政府民生实事项目，不仅设立了41个包含学校、体育场馆和社会游泳机构在内的公益培训点位，还配备了相关教练员、救生员、巡视员和救生设施，保障训练安全。7月1日至8月31日，上海金山区新城路市民运动场所有运动项目延迟开放至晚7点，其中周一至周五上午，满10人以上的学生团队，凭学生证可免费使用笼式足球场。北京通州区潞河中学游泳馆从6月中旬起面向社会开放，该中学教育集团在校生持学生卡可享受单次25元的优惠价，远低于单次80元左右的社会价格。

“这个暑期，希望通过练习让控球技术更精湛，提高和队友战术配合的默契度，在体能方面有更多提升。”海拉尔区铁路第一中学冰球队队员、高一学生隋成帅说，“希望运动场馆的开放和有序利用能够带动更多年轻面孔出现在冰场上，与我们一起共享冰雪运动乐趣。”

一些体育教师也提醒广大青年学生，在制定和执行暑期锻炼计划时，要注意训练负荷量、负荷强度、恢复时间等指标，尽量选择一些危险性较小、适合居家的运动模式。在比赛间隙的恢复调整期，尽量以身体素质练习为主，确保能够保持基本的身体状态；集中性训练以一周三至四次为宜，在负荷量控制方面，注意前期尽量以低负荷为主，根据身体状态逐渐增加负荷，若第二天出现肌肉过于酸痛等情况，则表示训练强度较大，应降低负荷量。

（记者 周世祥）

(责编：李昉、李依环)