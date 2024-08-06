本报记者 申少铁

暑期温度高、湿度大，人们正常的饮食习惯有可能被打乱，从而出现健康问题。在此期间如何科学饮食？记者采访了有关专家。

暑期炎热，消暑别贪食冷饮。北京中医医院院长刘清泉说，健康人群喝少量适度的冷饮和科学正确地使用空调，有利于快速消除暑热。但在伏天贪食冷饮，比如冰水、冰块以及冰镇水果、饮料等，容易损伤脾胃，导致脾胃运化功能异常，出现积滞、积食、腹痛、腹泻甚至发烧的情况。儿童、孕妇、老人和各种慢性病人群，贪食冷饮，容易诱使疾病急性发作。

伏天出汗多，补水非常重要。国家卫生健康委食品安全评估中心副主任刘兆平认为，大量出汗，体内的水分丢失增加，同时还会带走盐分，需及时补充。要注意补水的时间和补水的量，不能等口渴了再去喝水。在运动前、运动中、运动后，都要进行适当补充。补水不能一次喝太多，要少量多次。如果在大量出汗之后，一次性大量喝水，可能会引起低血钠。另外，要选择合适的补水产品和补水方式。白开水、淡茶水是很好的选择。如果活动时间比较长，消耗能量比较大，建议补充含糖量3%到8%的电解质饮料。

另外，刘兆平不建议通过喝一些含酒精或者含咖啡因比较高的饮料来补水。因为在高强度的运动后，喝含有酒精的软饮料，会引起胃部不适，增加排尿，可能会增加运动后脱水的风险；喝咖啡因含量较高的饮料，可能会增加运动之后的心血管系统应激反应，引起身体不适。

暑期熬夜喝酒、吃烧烤容易伤肝。天气炎热，晚上吃烤串、小龙虾，喝啤酒，是不少人的消暑选择。中日友好医院肝胆胰外科主任杨志英说，暑期也是肝脏问题的高发期。夜晚高温，睡眠不好本身会影响肝脏修复。过度饮酒也会损伤肝脏。肉串的油脂含量高，吃多了容易导致血脂升高，增加肝脏负担，可能导致脂肪肝的发生。牛、羊、小龙虾等动物是肝脏寄生虫的常见宿主，建议把这类食物烤熟、煮熟再吃，减少寄生虫感染风险。

暑期高温高湿，食物容易滋生细菌、霉菌，如何避免食物中毒？刘兆平说，要选用新鲜的食材，清洗之后及时加工，尽量做到即买即做、即做即食，加工的时候做到烧熟煮透。对于一些没有用完的食材或剩饭菜，及时放到冰箱里冷藏和冷冻，同时保证生熟分开，避免交叉污染。不采、不买、不食野生蘑菇。一旦出现恶心、呕吐、腹痛、腹泻等中毒症状，立即停止食用可疑食物，尽快就医。

暑期，水果纷纷上市，糖尿病患者如何选择？北京医院内分泌科主任医师郭立新建议，糖尿病患者最好在两餐之间吃水果，因为在餐前或餐后马上吃水果容易导致血糖持续升高；选择吃一些升糖指数较低的水果，比如苹果、猕猴桃、樱桃等；吃水果要注意量，吃太多容易导致血糖大幅升高，同时可以吃一些含纤维素高的食物，避免水果里的糖分被迅速吸收。

《 人民日报 》（ 2024年08月06日 14 版）

(责编：李依环、郝孟佳)