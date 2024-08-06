人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

暑期高温高湿，饮食不宜贪凉（服务窗）

本报记者 申少铁
2024年08月06日08:31 | 来源：人民网－人民日报
小字号

暑期温度高、湿度大，人们正常的饮食习惯有可能被打乱，从而出现健康问题。在此期间如何科学饮食？记者采访了有关专家。

暑期炎热，消暑别贪食冷饮。北京中医医院院长刘清泉说，健康人群喝少量适度的冷饮和科学正确地使用空调，有利于快速消除暑热。但在伏天贪食冷饮，比如冰水、冰块以及冰镇水果、饮料等，容易损伤脾胃，导致脾胃运化功能异常，出现积滞、积食、腹痛、腹泻甚至发烧的情况。儿童、孕妇、老人和各种慢性病人群，贪食冷饮，容易诱使疾病急性发作。

伏天出汗多，补水非常重要。国家卫生健康委食品安全评估中心副主任刘兆平认为，大量出汗，体内的水分丢失增加，同时还会带走盐分，需及时补充。要注意补水的时间和补水的量，不能等口渴了再去喝水。在运动前、运动中、运动后，都要进行适当补充。补水不能一次喝太多，要少量多次。如果在大量出汗之后，一次性大量喝水，可能会引起低血钠。另外，要选择合适的补水产品和补水方式。白开水、淡茶水是很好的选择。如果活动时间比较长，消耗能量比较大，建议补充含糖量3%到8%的电解质饮料。

另外，刘兆平不建议通过喝一些含酒精或者含咖啡因比较高的饮料来补水。因为在高强度的运动后，喝含有酒精的软饮料，会引起胃部不适，增加排尿，可能会增加运动后脱水的风险；喝咖啡因含量较高的饮料，可能会增加运动之后的心血管系统应激反应，引起身体不适。

暑期熬夜喝酒、吃烧烤容易伤肝。天气炎热，晚上吃烤串、小龙虾，喝啤酒，是不少人的消暑选择。中日友好医院肝胆胰外科主任杨志英说，暑期也是肝脏问题的高发期。夜晚高温，睡眠不好本身会影响肝脏修复。过度饮酒也会损伤肝脏。肉串的油脂含量高，吃多了容易导致血脂升高，增加肝脏负担，可能导致脂肪肝的发生。牛、羊、小龙虾等动物是肝脏寄生虫的常见宿主，建议把这类食物烤熟、煮熟再吃，减少寄生虫感染风险。

暑期高温高湿，食物容易滋生细菌、霉菌，如何避免食物中毒？刘兆平说，要选用新鲜的食材，清洗之后及时加工，尽量做到即买即做、即做即食，加工的时候做到烧熟煮透。对于一些没有用完的食材或剩饭菜，及时放到冰箱里冷藏和冷冻，同时保证生熟分开，避免交叉污染。不采、不买、不食野生蘑菇。一旦出现恶心、呕吐、腹痛、腹泻等中毒症状，立即停止食用可疑食物，尽快就医。

暑期，水果纷纷上市，糖尿病患者如何选择？北京医院内分泌科主任医师郭立新建议，糖尿病患者最好在两餐之间吃水果，因为在餐前或餐后马上吃水果容易导致血糖持续升高；选择吃一些升糖指数较低的水果，比如苹果、猕猴桃、樱桃等；吃水果要注意量，吃太多容易导致血糖大幅升高，同时可以吃一些含纤维素高的食物，避免水果里的糖分被迅速吸收。

《 人民日报 》（ 2024年08月06日 14 版）

(责编：李依环、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部