本报记者 付明丽

今年夏天，山西省大同市广灵县西加斗村村民邢春琴的5亩杏园迎来大丰收，她却喜忧参半。杏的采摘期短，半个月内必须卖完。“村里杏树少，商贩不来收。自己拉到城里卖，没有车不方便。”

正发愁时，村里发来通知：县里到村工作的大学生直播助农，免费帮大家卖杏，有需要的联系。邢春琴立刻报了名。

“大娘，有啥要求？”直播前，到村工作的大学生魏文涛和同事提前踩点，了解情况。邢春琴原想着试试看，没想到当天就卖了1000多元。之后，来采摘的人不断，2万斤杏没出地头就卖完了，增收1万多元。

“你们年轻人就是办法多，明年我更有信心了！”邢春琴高兴，魏文涛也倍感欣慰，“能得到老乡认可，我就没白干。”

两年前，魏文涛从北京返乡，到广灵县壶泉镇沙岭村工作。“最开始我对农村工作不了解，找不到自己的定位。”他说。

2021年开始，山西启动实施“乡村振兴万人计划”，两年时间为全省1.9万个村每村至少招聘一名本科及以上学历大学毕业生，广灵县招了129人。魏文涛便是其中之一。

“引才只是第一步，用好这支生力军才是关键。大学生不熟悉农村工作，急需一个锻炼平台，发挥自己的特长。”广灵县委组织部部长高鹏飞介绍，经过多次开会商议，最后决定搭建一个助农直播团队。

据了解，广灵县是传统农业县，全县有“三品一标”认证农产品41个。去年以来，广灵县委组织部联合县电商中心，分3批开展培训，最后双向选择27名到村工作大学生组建助农直播团队，每周定期在县电商中心到村工作大学生直播基地开展助农直播。

“一开始不了解直播规则和技巧，播了几场卖不出货，很沮丧。”魏文涛和大家复盘，“室内直播效果一般，何不尝试室外？”

今年3月中旬，直播团队主动联系当地一家草莓大棚。“清明节假期临近，能不能做个直播预告，吸引更多人来采摘？”大家一拍即合。到村工作大学生白亚立擅长写作，还喜欢拍摄，她负责宣传片脚本写作、拍摄和制作，设计了一个广灵半日游路线图，在当地多个媒体平台推送。

“不知道广灵还有草莓采摘园！”不少本地人闻讯而来。这次直播连播了3场，从此，十里八乡都知道了这个大学生助农直播团队。“我越来越喜欢这个工作，大家同心协力完成一件事的感觉很好。”白亚立说，“为村民实实在在干好一件事，就离目标更近了一步。”

学中干、干中学，广灵县委组织部与山西工程科技职业大学等高校签署了乡村振兴战略合作框架协议，围绕电商直播、基层治理等工作，分批次选送到村工作大学生去高校参加培训。广灵县融媒体中心开办“融媒夜校”，给大家“充电”。目前，广灵县到村工作大学生直播团队共直播81场。“这些年轻人通过直播平台更快更好地融入基层，打开了工作局面。”高鹏飞说。

（智晓飞参与采写）

《 人民日报 》（ 2024年08月06日 13 版）

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