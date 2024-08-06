人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

大连民族大学：社会实践传递民族情

2024年08月06日08:26 | 来源：光明日报
小字号

原标题：社会实践传递民族情

　　 “这几天，有一群穿着志愿者服装的哥哥姐姐来到我的学校，他们亲切可爱，让课堂变得生动有趣……”辽宁大连庄河市第二十五初级中学学生于文菲在作文本上这样写道。

　　 于文菲提到的这些人是来自大连民族大学土木工程学院“三下乡”实践团的学生们。

　　 大连民族大学每年有近4000名师生奔赴全国各地开展以“铸牢中华民族共同体意识”为主题的暑期社会实践活动。

　　 “从中华民族的起源、华夏初立、中华文明特性的基本形成，可以看到中华民族共同体发展路向和中华民族多元一体演进格局……”学校的报告厅座无虚席，上千名师生员工同聚一堂。这是今年以来，学校组织的第二次师生员工共上《中华民族共同体概论》课的现场。

　　 近年来，学校有计划、分层次地邀请校内外专家学者、宣讲团成员，为师生讲授、解读、阐释中华民族共同体。现在，这样的培训，在大连民族大学已经形成制度化、规范化、常态化的机制。

　　 日前，由校长丁克毅带队的科研团来到辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县，为当地设立的“大连民族大学科研工作站”揭牌。

　　 2023年以来，大连民族大学将辽宁省8个民族自治县、大连11个乡镇和大连金普新区作为学校服务辽宁振兴发展的三个重点，分别签订合作协议并对接落实了70余个项目。近年来，学校积极推进科研成果在辽转化应用，去年科技成果在辽转化率达60%，生鲜可食资源保鲜加工与安全控制技术等成果为辽宁10余家企业新增产值4.85亿元。

　　 依托重点实验室、文冠果产业国家创新联盟等平台，大连民族大学加强对服务乡村振兴、兴边富民等战略的实施，积极对接地方产业需求和重点发展领域，提升科技创新能力，加强产学研用对接、府校地融合工作，不断提高学校社会服务能力。

　　 “学校持续落实中央民族工作会议精神，努力培养具有民族团结基因和中华民族共同体意识的优秀人才，努力在铸牢中华民族共同体意识、加强中华民族共同体建设中走在前、作表率。”大连民族大学党委书记赵铸说。

　　 （记者 吴 琳）

(责编：李昉、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部