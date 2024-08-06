原标题：社会实践传递民族情

“这几天，有一群穿着志愿者服装的哥哥姐姐来到我的学校，他们亲切可爱，让课堂变得生动有趣……”辽宁大连庄河市第二十五初级中学学生于文菲在作文本上这样写道。

于文菲提到的这些人是来自大连民族大学土木工程学院“三下乡”实践团的学生们。

大连民族大学每年有近4000名师生奔赴全国各地开展以“铸牢中华民族共同体意识”为主题的暑期社会实践活动。

“从中华民族的起源、华夏初立、中华文明特性的基本形成，可以看到中华民族共同体发展路向和中华民族多元一体演进格局……”学校的报告厅座无虚席，上千名师生员工同聚一堂。这是今年以来，学校组织的第二次师生员工共上《中华民族共同体概论》课的现场。

近年来，学校有计划、分层次地邀请校内外专家学者、宣讲团成员，为师生讲授、解读、阐释中华民族共同体。现在，这样的培训，在大连民族大学已经形成制度化、规范化、常态化的机制。

日前，由校长丁克毅带队的科研团来到辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县，为当地设立的“大连民族大学科研工作站”揭牌。

2023年以来，大连民族大学将辽宁省8个民族自治县、大连11个乡镇和大连金普新区作为学校服务辽宁振兴发展的三个重点，分别签订合作协议并对接落实了70余个项目。近年来，学校积极推进科研成果在辽转化应用，去年科技成果在辽转化率达60%，生鲜可食资源保鲜加工与安全控制技术等成果为辽宁10余家企业新增产值4.85亿元。

依托重点实验室、文冠果产业国家创新联盟等平台，大连民族大学加强对服务乡村振兴、兴边富民等战略的实施，积极对接地方产业需求和重点发展领域，提升科技创新能力，加强产学研用对接、府校地融合工作，不断提高学校社会服务能力。

“学校持续落实中央民族工作会议精神，努力培养具有民族团结基因和中华民族共同体意识的优秀人才，努力在铸牢中华民族共同体意识、加强中华民族共同体建设中走在前、作表率。”大连民族大学党委书记赵铸说。

（记者 吴 琳）

(责编：李昉、郝孟佳)