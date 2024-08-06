原标题：实训展评历练师范生

“授课逻辑清晰，实验互动氛围好。士别三日，当刮目相看！”时隔一年，安徽师范大学“优师计划”大三学生从珊在暑期小学期教学实训课上再讲高一物理《自由落体运动》，实训导师、安徽师范大学附属中学物理教师卢先立赞不绝口。

“经过一年的学习积累和磨课训练，我发现自己去年的关注点只在‘热闹’，今年我更像一位有经验的老教师，让学生听懂‘门道’。”从珊告诉记者。

今年暑假，来自全校3个年级、11个学院、55个专业的2325名本科生、367名研究生及105名帮扶学校教师参加了安徽师范大学第二期暑期小学期，再次开启暑期“充电模式”。

本期小学期仍以语文、数学、思想政治等9个高考科目为教学训练科目，从全国各地选聘93名一线教学名师担任特聘教授。授课后，学校开展“行知杯”金牌师范生素养展评活动。全体学员分学科进行主题演讲、教学板书、模拟授课、教学教案四个项目展评，并通过小组赛、班级赛、学院赛和全校决赛展演，展现实训成效。

2023年，首期暑期小学期实训展评后，学校2021级物理学（师范）专业学生教师资格证考试首次通过率达95.38%，较前一年提升6.13%。

人工智能也持续赋能基础教育。“今年小学期，我们立足师范生个性化学习需求，打造了人工智能助学、助教，让每位学生都能享受到金牌教师的‘专属辅导’。”安徽师范大学网络安全与信息化办公室主任吴长义介绍，“我们常态化地将特聘教授示范课堂全程录像，学生课后随时可以沉浸式体验高分辨率、全字幕的名师网络课堂。”

“加强教师队伍建设是建设教育强国最重要的基础工作，作为拥有近百年校史的师范类院校，培养‘四有’好老师是我们义不容辞的责任，我们有信心培养好这支推动安徽基础教育高质量发展的生力军。”中国科学院院士、安徽师范大学校长李亚栋说。

（记者 常 河 丁一鸣）

(责编：李昉、李依环)