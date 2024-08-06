人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

安徽师范大学：实训展评历练师范生

2024年08月06日08:26 | 来源：光明日报
小字号

原标题：实训展评历练师范生

“授课逻辑清晰，实验互动氛围好。士别三日，当刮目相看！”时隔一年，安徽师范大学“优师计划”大三学生从珊在暑期小学期教学实训课上再讲高一物理《自由落体运动》，实训导师、安徽师范大学附属中学物理教师卢先立赞不绝口。

“经过一年的学习积累和磨课训练，我发现自己去年的关注点只在‘热闹’，今年我更像一位有经验的老教师，让学生听懂‘门道’。”从珊告诉记者。

今年暑假，来自全校3个年级、11个学院、55个专业的2325名本科生、367名研究生及105名帮扶学校教师参加了安徽师范大学第二期暑期小学期，再次开启暑期“充电模式”。

本期小学期仍以语文、数学、思想政治等9个高考科目为教学训练科目，从全国各地选聘93名一线教学名师担任特聘教授。授课后，学校开展“行知杯”金牌师范生素养展评活动。全体学员分学科进行主题演讲、教学板书、模拟授课、教学教案四个项目展评，并通过小组赛、班级赛、学院赛和全校决赛展演，展现实训成效。

2023年，首期暑期小学期实训展评后，学校2021级物理学（师范）专业学生教师资格证考试首次通过率达95.38%，较前一年提升6.13%。

人工智能也持续赋能基础教育。“今年小学期，我们立足师范生个性化学习需求，打造了人工智能助学、助教，让每位学生都能享受到金牌教师的‘专属辅导’。”安徽师范大学网络安全与信息化办公室主任吴长义介绍，“我们常态化地将特聘教授示范课堂全程录像，学生课后随时可以沉浸式体验高分辨率、全字幕的名师网络课堂。”

“加强教师队伍建设是建设教育强国最重要的基础工作，作为拥有近百年校史的师范类院校，培养‘四有’好老师是我们义不容辞的责任，我们有信心培养好这支推动安徽基础教育高质量发展的生力军。”中国科学院院士、安徽师范大学校长李亚栋说。

（记者 常 河 丁一鸣）

(责编：李昉、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部