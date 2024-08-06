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研学游，上好这堂“行走的课”（社会杂谈）

王晶玥
2024年08月06日08:26 | 来源：人民网－人民日报海外版
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这段时间，在全国各地博物馆、历史文化类景点，经常能看见身穿统一文化衫的孩子们，他们或跟随讲解老师的步伐聆听知识，或“散落”各处、在本上写写画画——这是来自研学游活动的学生们。时值假期，研学游大军“出动”了。

近些年，研学旅行需求持续火爆。中国旅游研究院去年发布的报告显示，2019年至2022年，国内研学旅行人次由480万上升到600万以上。今年暑假，仅携程一家平台上，研学类产品相关订单就同比增长七成。这些数字，强有力地证明了研学游备受市场欢迎。

研学游之所以如此火热，在于越来越多家长意识到，知与行应当相辅相成。网络上有一句流行语——“教育在此时此刻完成了闭环”，常指：在课堂上学到的内容固然深刻而扎实，但只有实地眼观耳听，把课上所学同眼前所见联系起来，教育才算真正实现闭环、完成使命。比如初中语文课本上的延安，是贺敬之笔下孕育淳朴热情人民的热土；历史课中的延安是饱含红色记忆、传承红色基因的革命圣地。学生在亲身参观延安革命纪念馆、枣园革命旧址后，书本上原本平面的知识变得生动而立体，学生们的认知体会也愈加深刻。

与普通亲子游相比，研学游多了几分专业。研学活动精心规划日程安排，别出心裁设计研学任务，同时配备知识储备丰富的研学旅游指导师，相较于家庭“打卡式”参观，更能激发学生深度思考，达到游中研学、边研边学的目的。一位研学旅游指导师表示，设计鸟巢研学项目时曾前往鸟巢参观，回来后从科技、传统文化、艺术等多个角度反复打磨课程，如此这般才得到家长和学生一致好评。这说明，研学游在设计理念和实操上更注重深度，更关注研与学，也说明了优质研学活动、优秀研学旅游指导师的重要性。

也要看到，研学游机构和项目还存在一些良莠不齐的现象——有些机构资质不全、漫天要价，有些活动游而不学、宣传与实际“货不对板”，失去了研学游的本义。凡此种种，既要求研学游机构在政府监管和指导下规范自身行为，正视自身社会责任，开发更有价值的研学活动，同时也呼吁家长根据实际需要，谨慎选择，不要盲目。

几年前，笔者在一所中学实习，见学生参加一种需要提前做功课、过程中记笔记、返回后写报告的旅游，方知还有“研学游”这类活动的存在。研学游，是教育理念近年不断升级的体现，也是促进学生完善认知的创新方式，愿研学游发挥更大作用，让教育在更多孩子们心中“完成闭环”。

(责编：李依环、郝孟佳)

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