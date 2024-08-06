一等奖获奖作品《艺术瑰宝》。

中国宋庆龄基金会供图

以照片为媒，内地与港澳青少年共同用镜头记录下民俗的韵味，建立珍贵友谊。2024年“我的民俗相册”——内地与港澳青少年民俗摄影获奖作品颁奖典礼日前在京举行。此前，来自内地与港澳的青少年走进北京、江苏、海南三地，在沉浸式体验中用镜头记录地方特色民俗文化、革命历史和科技创新。

本次活动共收到参赛作品百余件。经过专业人士对作品进行综合评比，共评出一等奖一组，二等奖两组，三等奖三组，优胜奖四组。参赛作品主要聚焦海南黎族织锦及国家级非物质文化遗产惠山泥人等传统民俗技艺、历史古迹及文博场馆参观游览等内容。一等奖作品名为《艺术瑰宝》，由来自香港的周鸣华与北京的滕子菲共同完成。

本次活动的主题为“光影显华韵，江海友相逢”，内地与港澳青少年以“一对一”结对子的方式同吃同住同行。“我们分工明确、配合默契，像认识了很久的朋友一样。”来自香港的黄靖淇和北京的刘婧焱在比赛中获得优胜奖，他们向记者介绍了作品，“这是在沙家浜革命历史纪念馆拍摄的，我们想让大家铭记革命先烈的牺牲。”

“第一次见面很紧张，后来我们慢慢聊天熟悉。”来自澳门的林庭萱与海南的王晓夫跨越地域界限，获得了珍贵的友谊。“我很少来内地，他很耐心地给我介绍景点，这次交流活动让我学习了很多知识。”林庭萱兴奋地说。

“我的民俗相册”活动由中国宋庆龄基金会、共青团海南省委、中国民族民间文化艺术交流协会（香港）、澳台青年交流促进会主办。据了解，活动自2016年举办以来，海峡两岸暨港澳地区的近600名青少年参与活动，成为青少年开展民俗文化交流的特色平台。

（据新华网北京电 记者鄢晓濛 实习生王亦菲）

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