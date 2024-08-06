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台港澳大学生杨浦暑期创业实习营开营

2024年08月06日08:25 | 来源：人民网－人民日报海外版
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据新华社上海电  （记者潘清）刚刚从西安交通大学工程机械专业毕业的台生黄韬元，即将进入上海交通大学攻读硕士学位。这个暑假他选择“留守”，加入“2024台港澳大学生杨浦暑期创业实习营”。

“从我所学的专业观察，大陆的机会比台湾更多。我也有和同学一起创业的意向。”黄韬元说，他希望通过实习营提前接触职场并积累经验和人脉，让自己离创业梦想“更近一步”。

近日正式开营的本届创业实习营，吸引了近30位台港澳大学生参与。太平洋森活天地、陆家嘴国泰人寿保险、捞王等8家台资、侨资、科创类企业与学子们分别结对，提供覆盖商贸、金融、网络科技、新媒体艺术等多领域实习岗位，精心策划课题并为学子们安排了资深带教老师。

除了分组进入企业实习，实习营还将穿插安排上海市创业指导专家志愿团的专家解读政策、答疑解惑。

此外，实习营还为营员们安排了丰富多元的参访环节，助其了解城市建设和企业发展，亲身感受上海特别是杨浦浓厚的创业创新氛围。

汇聚众多知名高校的杨浦区是上海科创中心建设重要承载区。近年来，杨浦区聚焦创业就业，不断深化与台湾及港澳地区的交往合作。杨浦区连续多年举办两岸暨港澳地区大学生暑期创业实习营、建立大学生创业实训基地、举办两岸大学生就业专场招聘会、将在海外求学的台湾同胞纳入当地高层次人才引进计划等，并率先实现人才公寓政策惠及台湾同胞。

(责编：李依环、郝孟佳)

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