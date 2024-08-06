据新华社厦门电 （记者付敏）以“中华经典，照亮未来”为主题的2024海峡两岸青年阅读季活动近日在厦门开幕。来自海峡两岸26所高校、高中的100名青年将在7天的时间里，以书会友，共读经典，展开文学交流之旅。

本届阅读季活动突出“历史文脉传承”主题书籍的深度阅读，主办方挑选了《季羡林自选集》《何以华夏：文物上的中华民族》等经典书籍，邀请知名学者担当两岸阅读引领人，开展读书讲座，引导两岸青年走进历史长河，品味中华优秀传统文化。

活动期间，两岸青年还参访鼓浪屿林语堂故居、外图厦门书城，参加多场名家文学讲座、创作分享会等交流活动。此外，为纪念郑成功诞辰400周年，两岸青年还将拍照打卡厦门延平郡王祠、演武场、中山路“泽被甘棠”牌坊等郑成功足迹。

台湾中山医学大学大三学生陈羿棠是第二次参加两岸青年阅读季活动，此次准备与大陆青年分享书籍《创作者的艺术之路》。

“我平时进行音乐创作，常常会遇到创作瓶颈。这本书给我很多力量，里面很多办法也可以用在生活的方方面面。”陈羿棠说，“大陆学生的阅读很深入，我想跟他们交流学习阅读之道。”

台湾中兴大学学生莱恩庆表示，对此次交流之旅充满期待，“读万卷书，行万里路。这次交流可以领略不同的风土民情，是一件非常有趣的事情。”

海峡两岸青年阅读季活动自2017年创办以来连续举办8届。本届阅读季活动由中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管委会、厦门外图集团有限公司、台湾中华青年交流协会等单位共同主办。

(责编：李依环、郝孟佳)