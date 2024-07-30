复旦大学党委书记 裘新

2023年教师节前夕，习近平总书记致信全国优秀教师代表时，提出了中国特有的教育家精神，对广大教师提出殷切期望，为新时代教师队伍建设指明了前进方向、提供了根本遵循。复旦大学深入学习贯彻习近平总书记教师节重要指示精神特别是关于大力弘扬教育家精神的重要指示，以教育家精神为引领，全面实施“大先生”培育行动，在思想政治引领、师德师风建设、能力素质提升、体制机制改革等方面持续发力，着力打造一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍，为加快推进“第一个复旦”建设提供坚实保障。

一是强化思想引领，坚定强国使命。强化思想政治引领，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装教师头脑，引导广大教师自觉践行教育家精神，坚定强国使命。学校将习近平总书记教师节重要指示精神作为中心组学习、教职工政治理论学习、党支部“三会一课”、主题党日和教师、导师、党员教育培训的重要内容，组织教师围绕“坚守立德树人使命，争做‘四有’好老师”“如何做新时代的大先生”“如何弘扬教育家精神”等主题开展大研讨，推动教育家精神入脑入心。大力开展教师社会实践活动，组织教师到“西老革”地区进行社会调查、学习考察、实践服务，通过“听一场专题报告，开展一次座谈交流，形成一份实践报告”，引导教师更好地了解国情、社情、民情，提升教育强国的使命感和责任感。选送中青年干部教师到定点帮扶、对口支援、部省合建、东西协作等岗位挂职锻炼，以中国式现代化的伟大实践激励广大教师树立“躬耕教坛、强国有我”的志向和抱负。夯实教师党建工作，推广着重考察政治立场、理论武装、立德树人、科研攻坚的教师入党“四看”工作法，强化教师党支部政治功能，教师党支部书记“双带头人”比例达到100%。

二是厚植文化根基，弘扬师德师风。将弘扬教育家精神与弘扬复旦精神有机结合起来，将师德师风建设有机融入校园文化建设，广泛深入宣传复旦历史上和身边的“教育家”“大先生”，厚植尊师重道文化沃土，浸润涵养高尚师德师风。学校举办致敬大师先贤系列活动，结合“逢五、逢十”纪念，通过举办座谈会、出版纪念文集、制作音频节目、举办生平展和手稿展等形式，全方位展现大师为人为学为师风采。排演反映马相伯、李登辉、陈望道、颜福庆、谢希德等老校长事迹的系列大师剧，将先辈大师的爱国情怀、师德风范和人格魅力转化为校园师道文化的宝贵资源。大力选树师德典型，完善教师荣誉表彰体系，持续开展“钟扬式”好老师、好团队和本科毕业生“我心目中的好老师”、“研究生心目中的好导师”等评选活动，举办从教三十年、教师荣休、“最后一课”等仪式活动，树立师生信服的身边榜样，激励全校教师从“被感动”到“见行动”，不断提升岗位荣誉感、职业使命感和事业成就感。

三是提升素质能力，铺就发展之路。将教育家精神深度融入教职工教育培训和人才发展体系，引领广大教师将个人发展融入强国建设，以一流业务能力作出一流贡献。学校分板块、多形式构建全员、全程、全方位的教师发展支持体系，健全校院两级教师发展中心，促进教师与行业企业人才队伍交流融合，支持教师参与国际交流合作，畅通多元化的教师发展路径。全面加强战略人才培育工作，构建“卓学—卓识—卓越—卓著”阶梯式培育体系，“一人一策”提供个性化精准支持。高水平建设相辉研究院，聚焦前瞻性、挑战性、高风险、高价值科学难题，为有潜力的青年人才提供长期稳定支持。构建人才安居保障新模式，努力创造良好生活条件，为教师心无旁骛追逐梦想提供保障。

四是深化机制改革，激发创新活力。完善教师管理服务体系，深化教师评价机制改革，推动教师队伍创新活力不断提升。学校完善校内岗位聘任体系，分类实施合同管理考核，健全岗位能上能下机制。实施准聘期教师聘期考核，实现从“非升即走”向“绩优则留”转变。坚决破除“五唯”，探索完善以代表性成果评价为核心的职称评审制度改革，推出以一流目标、业绩贡献、改革创新为导向的激励制度，有力引导教师立足岗位承担关键任务、产生重要成果、作出重大贡献。突出育人优先的评价导向，强化教学业绩和教书育人实效在考核考评、绩效分配、职务职称评聘、岗位晋级考核中的比重，加大教师参与指导学生社团、科创活动、社会实践等育人活动的支持力度。紧跟时代前沿，组织教师积极投入“强国之路”思政大课和“AI大课”等全校性重大教学改革项目，推动改革教育理念，转变教育方式，提升育人本领，提高拔尖创新人才自主培养质量。

(责编：李昉、熊旭)