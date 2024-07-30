原标题：【光明时评】让“行走的思政课”走得更深更实

一次次实地调研、一场场志愿服务、一条条务实建言……随着暑期到来，各地高校组织学生们深入基层， 了解国情民情、 增长知识才干、厚植家国情怀，火热的社会实践课堂遍布祖国大地。

借助社会大课堂让思政课活起来、实起来、强起来，是近年来全国高校推进思政课改革创新发展的重要内容。习近平总书记指出，要高度重视思政课的实践性，把思政小课堂同社会大课堂结合起来，在理论和实践的结合中，教育引导学生把人生抱负落实到脚踏实地的实际行动中来，把学习奋斗的具体目标同民族复兴的伟大目标结合起来，立鸿鹄志，做奋斗者。在习近平总书记重要论述的指引下，各地高校积极探索教法、学法与行法的有机融合路径，遵循理论性和实践性相统一的原则，将价值立场转化为具象实践，不断延展高校思政课堂的教学“半径”，推动“行走的思政课”走得更深更实。

凝聚立德树人之魂，构建“大思政课”育人格局。以文化人、以文育人，教育育人的根本在于立德。“行走的思政课”为提升立德树人效能提供了重要抓手。通过落实全程育人、全员育人、全方位育人，“行走的思政课”打通教育环节、整合教育资源，能够在知行合一的过程中帮助学生更好地理解理论、掌握知识，引导他们树立正确的世界观、人生观、价值观，争做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年。今年暑期，陕西省开展了“新时代青年延安行”革命文物融入“大思政课”社会实践活动，组织高校师生寻访抗战时期爱国青年北上延安的足迹，走进红色遗址，探访革命文物，聆听革命故事，并调研沿线老区乡村振兴发展成果，让学生在感悟红色革命精神的同时，发挥所学所长，为乡村振兴贡献力量和智慧，激励学生肩负起时代发展的青春责任。

夯实育人资源之基，搭建广阔的育人实践平台。从课堂内走到课堂外，丰富多元的地方文化、热火朝天的生产一线、举世瞩目的发展成就，为思政课堂提供了一份看不完、走不尽的“行走地图”。其中，一些广布于学生身边的思政教育资源最易引起共鸣，尤其值得深入挖掘。比如，同济大学以“人民城市”重要理念首提地上海杨浦滨江为切入点，开设“人民城市导论”思政课，让学生们从寻常生活中感受中国式现代化的澎湃动能，真切领会党的创新理论的实践力量。依托中轴线文化遗产，北京市大中小学生同上一堂“北京中轴线上的大思政课”，学生们走进文化遗产、革命展馆、科技企业，沿着中轴线触摸历史、对话未来。因地制宜、开门办课，充分利用好各类社会资源，凝练其中的思政元素，搭建起多方联动、协同育人的思政实践平台，将更好引导学生用脚步丈量祖国大地，进而练本领、修品行、立志向。

丰富教学模式之形，打造学生喜闻乐见的大课堂。从研究性学习调研小组，到红色文化宣讲团，从开展对口帮扶，到探索数字化教学，精彩纷呈的课程形式正在让思政实践课堂“活”起来。江苏省让戏剧小舞台成为高校美育与思政教育融合互促的思政大课堂；哈尔滨工业大学引导学生了解重大科技基础设施，用沉浸式实景教学激发学生的科技报国之志……这些备受学生欢迎的“行走的思政课”启示我们，要针对学生特点，结合育人目标，不断创新思政课实践教学方式，切实让学生们体会到“行在实处”的内涵和意义。

解答思想认识之惑，建设高水平实践育人师资队伍。办好思政课的关键在教师，打造一支政治强、情怀深、思维新、视野广、自律严、人格正的思政课教师队伍，对于培养担当民族复兴大任的时代新人具有重要意义。思政课要重视实践，思政课教师也要善于在实践中引导学生自觉运用马克思主义的立场、观点、方法来观察、分析、解决实际问题，读好带有泥土味儿的“无字书”。不断提高广大思政课教师的实践育人能力，增强教师实践育人的积极性、主动性、创造性，让社会实践的大课堂真正为思政育人目标服务。

办好“行走的思政课”，在实践教学中把道理讲清楚、讲明白、讲透彻，让思政课更加可感可知、生动鲜活，必将使更多青少年在行走中成长成才，让青春在火热社会实践中绚烂绽放。

（作者：王法能，系西安培华学院副教授）

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