原标题：如何碰撞出灵感与智慧的火花

7月25日至29日，700多位来自全国各地的青少年与科技辅导员齐聚天津，在第38届全国青少年科技创新大赛上碰撞灵感与智慧的火花。

如今，新技术不断涌现，青少年可“触碰”的新科技越来越多。如何培养青少年对科学的感知力与探索欲？创新路上，青少年还应该具备哪些能力？或许，这些“科技少年”可以给我们带来一些思考。

小课堂成为科学教育“大舞台”

走进天津市汇文中学，一个舞狮机器人已在科技长廊内等候多时。它扑闪着大眼睛，不时地翻转、跃扑，动作灵活、惟妙惟肖。令人惊讶的是，这个机器人完全出自一群中学生之手。“眨眼功能是我制作的。”高二学生张祐玮蹲下身，比画着说，“如何让电机带动机器完成多种动作指令，还要做得和人一样，是制作过程最大的难点。”

为了更好地培养学生科学综合素养、提升科学实践能力，2018年初，汇文中学成立了奇点科技项目社团，为学生搭建了一个近距离接触新科技的平台。“孩子们自己上手参与科学实践，他们的专注度、耐挫力以及团队协作能力也不断提升。”学校科学教育发展中心负责人宁照鸿告诉记者。

牡蛎的生活方式是什么？真菌在生活中有哪些应用？在天津市平山道小学，孩子们亲手制作的“科普讲解台”成为校园中的一抹亮色。“这些都是孩子们自己在生活中观察到的自然现象、科学原理，好奇心让大家尝试去探究问题，家长和老师们会尽力帮助他们找到答案。”平山道小学科学教师刘燕说，“不少孩子将自己的创新成果带到了青少年科技创新大赛上。”

2011年，平山道小学建立了中国少年科学院科普基地，并依据学校的课程特点开展了多种科普研学活动。刘燕告诉记者，全学科科普的理念已在平山道小学落地生根，各科老师在授课时将科普内容有机渗透到学科教学中，每一门课程都可以成为孩子们了解科学知识的渠道。学校还鼓励孩子们亲自实践，展示自己的探索过程，让小课堂成为科学教育的“大舞台”。

点亮灵感，解决问题

在第38届全国青少年科技创新大赛现场的412项青少年科技创新成果中，大部分作品来自孩子们自己对生活的聚焦。

新疆小伙子组拜日·买斯力木心疼爸爸寒冬时在室外工作辛苦，因此把物联网接入皮衣，通过手机控制外套迅速升温；重庆女孩赵艺锦设计出能“吐硬币”的智能空瓶回收垃圾桶，尝试解决垃圾分类的难题；广东小朋友饶锦航做出的立体晾晒网在雨天可以主动“回家”，让奶奶在晾腊肠时省去了不少麻烦……

来自各大高校、科研院所的专家学者在现场专注地与选手对话，并针对作品提问，引导他们展开详述。在他们看来，孩子们的创造潜质尤为可贵。

“孩子和成人的思维大不同，他们往往在生活中产生‘奇思妙想’。”一位评审感触颇多，“科技创新的起点就是兴趣，在实际生活中发现问题，并通过实践来解决问题，在这个过程中，孩子们会收获很多。”

为“好奇心”注入多种养分

为什么由来自全国知名高校、科研院所的上百位专家学者来担任评审？会不会“大材小用”？会场内，每位评审都给出了相同的答案——“不会。”

“经过严格学术训练的思维和孩子们天马行空的想象是不同的，这种面对面交谈的过程，是一个让孩子们感受思维差异的好时机。”一位评审解释道，“如何在思考问题时更有逻辑？如何让自己的研究过程更规范？这种专业化角度可能会对孩子们有一定启发。”

在培育和引导学生科学素养的路上，科学教师的作用非常关键。会场内，各个科技辅导员带来趣味性十足的教学方案与模具，尽情分享着教学理念。

在评审专家看来，社会信息对孩子的影响越来越大，他们的能力也更多元了。来自校内的正规教育是让孩子们产生科学兴趣、激发自身创造力的重要途径。同时，各地科技馆、博物馆等场所也给予了孩子们求知的便利。

除了针对作品本身，记者发现，有不少评审专家在对话中注重了解孩子们的知识面，考察他们对“知识产权保护”“节能减排”等社会热点话题的关注程度。

“现在，一些科创企业建设了多种科普研学基地，我们也可以尝试引入社会力量，对孩子们的成长也是一种有益补充。”一位评审表示，“科研成果最终要落地。未来，可以尝试让社会各界共同参与，让孩子们‘跟踪’一项技术落地的过程，了解社会需求的紧迫感，或许可以让他们对科技创新有更深刻的认识与感悟。”

（记者 李春剑）

(责编：李昉、郝孟佳)