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让返乡留乡兴乡的人才多起来（暖闻热评）

周爱民
2024年07月30日08:39 | 来源：人民网－人民日报
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【人物】大学生村支书张桂芳

【故事】三家村坐落在河南省鹤壁市山城区石林镇西北角的丘陵地带。早先，三家村周围除了岭就是沟，基础设施落后，人居环境较差。2020年，年仅23岁的女大学生张桂芳当选该村党支部书记。修路灯、修公厕、建图书馆，发展致富产业……几年来，张桂芳带领村民攻坚克难，让村庄的面貌焕然一新。看到家乡的变化，有村民感慨，“俺村现在真不赖”。

【点评】

三家村的华丽转身，来之不易。三家村地势起伏、房屋错落，打造“彩虹村”再合适不过。为了让大伙儿认同“彩虹村”的构想，张桂芳挨家挨户做工作，还带着村干部、党员和村民代表去画了墙绘的村子参观学习，终于打消了大家的顾虑。樱花粉、薄荷绿、柠檬黄，几个月下来，原先“灰头土脸”的村庄成了小有名气的网红打卡地。建设美丽乡村，这样的巧思和实干缺一不可。

苦干之外，还要会干。来到农村，想把工作做好，重在结合实际、发挥所长。张桂芳毕业于天津农学院，返乡前还和朋友创过业。为了带动乡亲们增收，张桂芳引进富硒南瓜种植项目，为村民提供几十个就业岗位。依靠三家村的名气，张桂芳在线上带货，打开了村里农产品的销路。既脚踏实地，又勇于尝试，“支书小芳”的工作成效，村民们看在眼里、记在心里。有点戏剧性的开局，充满热血的奋斗，不负众望的成果……张桂芳的经历表明，青年人才扎根田野，能为乡村全面振兴注入新鲜血液和青春力量。

广袤的田野，蕴藏着无限机遇与希望，是锤炼本领、展现风采的舞台。对张桂芳而言，回村建设家乡，是件“很酷的事”。浙江省台州市仙居县溪港乡百花村，90后姑娘陈玉琴帮乡亲们在线上销售农副产品；四川省南充市仪陇县铜鼓乡洞磬沟村，年轻小伙周建康返乡创业成功后免费请全村老人出门旅游；贵州省黔东南苗族侗族自治州施秉县杨柳塘镇，苗族姑娘王静传授农户低成本的蘑菇种植技术……越来越多敢想敢拼能干事的青年人才，在广袤田畴施展才华、建功立业。他们具有开阔的视野、活跃的思维、创新的精神，还具有现代科技应用能力、市场的敏锐洞察力和强烈的社会责任感，不拘泥于传统，敢于打破固有模式，能够为农业农村现代化带来更多可能性。

青年是追梦者，也是乡村筑梦人。让青年人才扎得下去、留得下来，考验着各地落实引才政策的力度和温度。党的二十届三中全会《决定》提出：“完善人才有序流动机制，促进人才区域合理布局，深化东中西部人才协作。”拓展成长通道，为青年人才提供广阔成长空间；提供政策保障，降低青年返乡创业的门槛和风险；加强基础设施建设，增强农村生产生活的便利性和舒适度……为青年人才提供良好发展环境，充分激发他们的认同感、归属感、成就感，返乡、留乡、兴乡的人才将会更多。

习近平总书记强调：“乡村振兴为年轻人提供了展现才华的用武之地，希望更多的年轻人为乡村振兴发挥积极作用。”让愿意留在乡村、建设家乡的人留得安心，让愿意扎根田野、回报乡村的人更有信心，让各类青年人才尽展才华、大显身手，定能为乡村发展汇聚更多智慧和力量，把乡村建设得更加宜居宜业、生机勃勃。

《 人民日报 》（ 2024年07月30日 05 版）

(责编：李依环、李昉)

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