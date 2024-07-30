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首届陈景润奖在京颁发

2024年07月30日08:31 | 来源：科技日报
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原标题：首届陈景润奖在京颁发

首届陈景润奖颁奖仪式29日在京举行，山东大学数据科学研究院教授黄炳荣的“L-函数的矩及其在Rankin-Selberg问题和算术量子混沌中的应用”、中国科学院数学与系统科学研究院研究员聂思安的“仿射Deligne-Lusztig簇的不可约分支”两项成果获奖。

与一些奖励已有杰出成就科学家的奖项不同，陈景润奖的奖励对象是从事数论与代数方向研究的40岁以下青年人才。“如果前者是‘锦上添花’，那后者就是‘雪中送炭’。”颁奖仪式上，中国科学院院士、中国科学院数学与系统科学研究院研究员席南华说，“陈景润奖以发现新人为主要目的，不再奖励已获得过国内外重大奖励的相关完成人。”

中国科学院院士、中国科学院数学与系统科学研究院院长张平指出，陈景润先生身上体现了持之以恒、潜心钻研、甘于寂寞、勇于创新的科学家精神，已经成为中国数学界永续传承的精神财富。设立陈景润奖，不仅是为了纪念陈先生的学术成就，也是为了激励科研人员树立科研自信，敢于提出新理论、开拓新领域、探寻新路径，把科研追求融入建设数学强国中去。

中国科学院大学教育基金会秘书长赵硕认为，陈景润先生是一个时代的符号，设立陈景润奖，是希望将陈景润“淡泊、纯粹、追寻、坚守”的精神传承下去，激励科研人员为数学研究和科教融合事业作出应有的贡献。

据介绍，陈景润奖由中国科学院数学与系统科学研究院和中国科学院大学教育基金会联合设立，以奖励和表彰在中国内地（大陆）、香港、澳门、台湾完成的数论与代数方向40岁以下青年人才的杰出成果。该奖项每两年颁发一次，每次最多两项获奖成果，每项成果奖励金额人民币20万元整。首届陈景润奖评奖委员会主任由美国艺术与科学院院士、普林斯顿大学教授张寿武担任。

 （记者姜靖）

(责编：郝孟佳、李昉)

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