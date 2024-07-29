“我17岁参与水库和运河建设，那时从早忙到晚，好些人几年都没回过家……”日前，一场别开生面的红色研学活动在广东湛江雷州青年运河畔举办，广东省外语艺术职业学院“微光”公益支教团（广东站）的成员们，聆听了老一辈运河建设亲历者们艰苦奋斗的感人故事。

“微光”公益支教团直播采访建库开河的亲历者。学校供图

雷州青年运河于1958年开建，由30万青年历时1年2个月建成，使苦旱了千百年的雷州半岛变成河涌交错、湖沼棋布的水网之乡。如今，这里已成为广东省红色文化基因教育基地和生态文明示范基地。

一段时间以来，“微光”公益支教团通过拍摄“行走的思政课”、开设“运河直播间”、开展线上文旅打卡活动、共上生态科普体验课等形式，探寻“为民、担当、奋斗、廉洁”的雷州青年运河精神，让红色文化焕发新活力。

生态科普体验课现场。学校供图

“我们正努力用自己的一技之长，助力乡村振兴。”大二学生宁炜峰说，六十多年前，青年运河突击队肩挑手推建库开河；如今，广东省“百千万工程”突击队同样选择在实践中不断磨练成长，贡献青春力量。

据了解，“微光”公益支教团多次深入当地花木种植基地，开展电商平台直播实训、网店产品宣传物料制作等公益活动，帮助农户实现增收。

支教团指导老师谭颖思表示，突击队行动已成为新时代青年将课堂所学知识与服务乡村振兴紧密结合的重要载体，也是学校以田间地头开展思政育人工程的重要抓手。（林泳淇 陈思含）

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