新华社北京7月29日电（记者 齐琪）中央社会工作部、教育部、司法部日前联合印发《关于加强高校法律援助志愿服务工作的意见》，鼓励和引导高校师生参与法律援助志愿服务，为发展法律援助事业、维护人民群众合法权益、推进法治社会建设提供有力支撑。

意见提出，到2025年，高校法律援助志愿服务工作机制基本健全，高校法律援助工作站规范化建设基本完成。到2035年，法律援助志愿服务工作成为高校法学师生实践教育的重要阵地，具有中国特色的社会主义高校法律援助志愿服务体系初步形成。

意见明确，高校从事法学教育、研究工作的人员，法学专业、具备法律知识的社会学、心理学等相关专业或者通晓特殊语种、手语的学生，经招募单位审核后，在全国志愿服务信息平台自行注册或通过招募单位注册，成为法律援助志愿者。法律援助志愿者可以根据自身专业知识和技能情况，依法为经济困难公民和符合法定条件的其他当事人提供法律咨询、代拟法律文书等法律援助服务。

意见强调创新志愿服务方式方法，鼓励高校与法律援助机构结合当地实际，通过建立法律援助志愿服务团、成立高校法律援助联盟、开展学术实践项目等，组织志愿者到法律人才短缺的地区开展法律援助志愿服务，促进法律服务资源跨区域流动。

据了解，全国法律援助机构已依托高校设立法律援助工作站400余个，全国共有在册法律援助志愿者6.2万名。

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