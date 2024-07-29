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聚焦外语教育高质量发展 2024国际英语教育中国大会开幕

2024年07月29日09:43 | 来源：中国新闻网
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原标题：聚焦外语教育高质量发展 2024国际英语教育中国大会开幕

　　以“文化交流 文明互鉴——推动人工智能时代全球外语教育高质量发展”为主题的2024国际英语教育中国大会26日在珠海开幕。大会旨在促进中国与世界在英语教育领域的对话合作，为中外英语教育工作者搭建高水平、国际化、专业化的学习与交流平台，以中外教育合作推动教育强国建设，以文化交流促进中外文明互鉴。

　　中国日报社副总编辑王浩表示，期待大会凝聚全球更多语言、教育、文化组织及学者，为构建人类命运共同体作出更大贡献；推动义务教育优质均衡发展，为促进教育公平而努力；为青年学者提供发展平台，更好发挥青年外语人才在中国式现代化建设和中外人文交流中的重要作用。

　　教育部国际合作与交流司副司长周莉表示，科技革命和产业变革正加速演进，知识创新加速推进，给教育带来了新的机遇和挑战。她就加强外语教育提出3点建议：一是深化全球合作，构建全球数字教育共同体；二是筑牢教育之基，打造高水平外语教师队伍；三是坚持开放包容，以语言教育推动文明互鉴。周莉表示，期待中国外语教育顺应数字时代教育变革潮流，探索复合型高端人才培养模式，推动中国更好地走向世界、世界更好地了解中国。

7月26日，2024国际英语教育中国大会在珠海开幕，图为大会现场。(主办方供图)

7月26日，2024国际英语教育中国大会在珠海开幕，图为大会现场。(主办方供图)

　　本次大会共有8场主旨报告和35场平行会议，包括人工智能赋能外语教育专场、高被引学者专场、中英文化教育对话等。在接下来的3天中，来自20多个国家和地区的专家学者和英语教师将围绕人工智能时代的外语教育、外语教育与国际传播融合发展、语言评估与测试等16个分议题深入探讨。

　　据悉，国际英语教育中国大会创办于2018年。本届大会由中国日报社、北京师范大学和上海外国语大学联合主办，中报二十一世纪和澳门城市大学联合承办，中国英汉语比较研究会、中国教育学会外语教学专业委员会、国际英语教育研究基金会、ETS中国和英国文化教育协会担任学术指导单位。(完)

(责编：郝孟佳、李依环)

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